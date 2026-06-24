TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay Başkanlığına yeniden Metin Yener seçildi.

Genel Kurulda gizli oyla yapılan seçimde, mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı.

289 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Yener, 272 oyla Sayıştay Başkanlığına yeniden seçildi. Sazlık 14 oy aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener kimdir?

Sayıştay Başkanlığı görevini yürüten Metin Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Yener, Gazi Üniversitesi İktisat Politikası Anabilim Dalı ile ABD'deki Indiana Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı.

Kamu görevine Başbakanlıkta Uzman Yardımcısı olarak başlayan Metin Yener, daha sonra Başbakanlık Uzmanı, Daire Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı ile Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak çeşitli görevlerde bulundu. 3 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak atandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 22 Haziran 2021 tarihinde yapılan oylamada Sayıştay Başkanlığına seçilen Yener, 25 Haziran 2021'de görevine başladı. Evli ve iki çocuk babası olan Metin Yener, İngilizce biliyor.







