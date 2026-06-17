Meclis'in tatil takvimi değişti: 1 Temmuz’da kapanmayacak

TBMM tatil tarihi 2026 için beklenen karar açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, normal takvime göre tatile girmesi gereken 1 Temmuz’da çalışmalarını sürdürecek.

TBMM 1 Temmuz’da tatile girmeyecek

TBMM tatil tarihi 2026, Genel Kurulda alınan kararla değişti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmemesi ve yasama çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı.

TBMM’nin çalışma süresine ilişkin karar, Genel Kurulun 16 Haziran’da gerçekleştirilen 102’nci Birleşimi’nde alındı ve Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kararda, Anayasa’nın 93’üncü maddesi ile TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddesine atıfta bulunuldu. Buna göre Meclis, normal çalışma takviminde öngörülen 1 Temmuz tarihinde tatile girmeyecek.

Kararın öne çıkan ayrıntıları şöyle:

TBMM, 1 Temmuz 2026’da tatile girmeyecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmaları devam edecek.

Karar, TBMM Genel Kurulunun 16 Haziran’daki 102’nci Birleşimi’nde alındı.

Meclisin tatile gireceği yeni tarih henüz açıklanmadı.

Genel Kurulun gündeminde hangi düzenlemeler var?

TBMM Genel Kurulunda, Emniyet Teşkilatı ile basına yönelik hükümler de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifte, sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim kurumlarından ilişiği kesilen, daha sonra yargı kararıyla eğitimlerine devam ederek mezun olan ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na atanan bazı kişilere ilişkin düzenleme bulunuyor.

Düzenlemeye göre, sağlık gerekçesine dayanan yargı kararı doğrultusunda devlet memurluğuyla ilişiği kesilen kişiler, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’ndaki unvanlara atanabilecek.

Basın İlan Kurumuna ilişkin düzenleme

Kanun teklifinde gazete, dergi ve internet haber sitelerini ilgilendiren hükümler de yer alıyor.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu, kanunda öngörülen şartları taşımayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yayınlara, ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresine göre 1 ila 10 gün arasında resmî ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulayabilecek.

Taksi ve ticari plakalara yönelik hükümler

Teklif kapsamında taksiyle yolcu taşımacılığı yapanların vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler de görüşülecek.

Hasılatının tamamını taksi mali cihazıyla tespit ederek belgelendiren işletmeciler, talep etmeleri durumunda tespit edilen kazançları üzerinden vergilendirilebilecek.

Gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip olduğu taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri ise Katma Değer Vergisi’nden istisna tutulacak.

İl özel idareleri, belediyeler ve bunların kurduğu mahallî idare birliklerine ait taşınmazların satış bedellerinin peşin veya taksitle ödenebilmesine yönelik hüküm de teklif kapsamında ele alınacak.

Komisyonların çalışma programı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı seçimi için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturacak. Komisyonda yapılacak seçim sonucunda Sayıştay Başkanlığı için iki aday belirlenecek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da toplanacak.

Komisyonun, söz konusu olayların nedenlerini ve çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı olumsuz etkileri inceleyerek çözüm önerileri geliştirmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınabilecek tedbirleri belirlemesi amaçlanıyor.

Mecliste grubu bulunan siyasi partiler de salı ve çarşamba günleri grup toplantılarını gerçekleştirecek.