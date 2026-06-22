Milyonları ilgilendiren çifte müjde Meclis'te: Öğrenci affı ve 12. yargı paketi için kritik mesai

TBMM, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek kritik bir yasama haftasına giriyor. Kamuoyunun uzun süredir heyecanla beklediği ve üniversite kapılarını binlerce kişiye yeniden aralayacak olan Öğrenci Affı ile adalet sistemine yeni bir soluk getirecek 12. Yargı Paketi, bu hafta itibarıyla Meclis gündemine taşınıyor. Emniyet ve basın alanındaki düzenlemeleri içeren torba yasanın yanı sıra, dolandırıcılık mağduriyetlerini giderecek adımlar ve yeni Sayıştay Başkanı'nın seçimi de bu yoğun mesainin merkezinde yer alacak. İşte yoğun geçmesi beklenen TBMM gündemiyle ilgili tüm detaylar.
TBMM, bu hafta milyonlarca öğrenciyi ve yargı camiasını yakından ilgilendiren kritik düzenlemeleri görüşmek üzere yoğun bir mesaiye başlıyor. AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanan yeni yasa tekliflerinin merkezinde, kamuoyunun uzun süredir beklediği Öğrenci Affı ve yargı süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen 12. Yargı Paketi bulunuyor.
Üniversite kapıları yeniden açılıyor
Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanıyacak olan Öğrenci Affı teklifinin bu hafta Meclis'e verilmesi bekleniyor. Üzerinde titizlikle çalışılan bu düzenleme, özellikle azami öğrenim süresini doldurduğu için öğrencilik hakkını kaybedenleri ve daha önceki af fırsatlarını kaçıran binlerce genci kapsayacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, çeşitli nedenlerle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar için üniversitelere dönüş yolu yeniden açılmış olacak.
Yargılamaları hızlandıracak 12. yargı paketi
Öğrenci affıyla eş zamanlı olarak yasama takvimine alınacak olan 12. Yargı Paketi, hukuki süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlayacak önemli değişiklikler içeriyor. Hazırlanan teklif kapsamında, davaların daha kısa sürede sonuçlanması amacıyla hukuk yargılamalarındaki ön inceleme duruşmaları ses ve görüntü nakli yoluyla yapılabilecek. Duruşmalar arasındaki sürenin üç ayı geçmemesi kurala bağlanırken, Yargıtay’ın ilk derece mahkemesi kararlarını, bölge adliye mahkemeleri hariç olmak üzere, yalnızca görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozamayacağına yönelik hükümler getirilecek. Paketin en çok dikkat çeken bir diğer başlığı ise kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen, banka hesaplarını başkalarına kullandırarak farkında olmadan dolandırıcılık sistemlerine dâhil edilen vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye yönelik düzenleme olacak.
Meclis Genel Kurulu’nda bu kritik paketlerin yanı sıra, Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren 26 maddelik torba kanun teklifinin mesaisi de sürecek. Geçtiğimiz hafta 13 maddesi kabul edilen teklifin kalan maddeleri Genel Kurul'da oylanmaya devam edecek. Ayrıca TBMM Genel Kurulu, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından belirlenen iki aday arasından yeni Sayıştay Başkanı'nı seçecek. Mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında gerçekleşecek olan seçimde sonuç, TBMM üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak şartıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile belirlenecek.