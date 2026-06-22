Milyonları ilgilendiren çifte müjde Meclis'te: Öğrenci affı ve 12. yargı paketi için kritik mesai

Yargılamaları hızlandıracak 12. yargı paketi





Öğrenci affıyla eş zamanlı olarak yasama takvimine alınacak olan 12. Yargı Paketi, hukuki süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlayacak önemli değişiklikler içeriyor. Hazırlanan teklif kapsamında, davaların daha kısa sürede sonuçlanması amacıyla hukuk yargılamalarındaki ön inceleme duruşmaları ses ve görüntü nakli yoluyla yapılabilecek. Duruşmalar arasındaki sürenin üç ayı geçmemesi kurala bağlanırken, Yargıtay’ın ilk derece mahkemesi kararlarını, bölge adliye mahkemeleri hariç olmak üzere, yalnızca görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozamayacağına yönelik hükümler getirilecek. Paketin en çok dikkat çeken bir diğer başlığı ise kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen, banka hesaplarını başkalarına kullandırarak farkında olmadan dolandırıcılık sistemlerine dâhil edilen vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye yönelik düzenleme olacak.