Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.
Görüşmeden bir de fotoğraf servis edildi.
Yemekte yer alan isimler şöyle:
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu.