Doha saldırısı Körfez’i Türkiye’ye yöneltti

İttifakın 3 ülkeyle sınırlı kalmayacağı ve yeni ülkelerin katılabileceği ifade ediliyor.

BÜYÜYEN TEHDİT BUNA İTTİ

İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya yaptığı saldırı sonrası Körfez ülkelerinin Türk güvenlik şemsiyesine yöneldiklerini ifade eden Suudi akademisyen Abdulfettah Muhammed, anlaşmanın yeni bir bölgesel güvenlik düzeninin temelini atabileceğini kaydetti. Gazze, Lübnan ve Suriye’de büyüyen tehditlerin bölge ülkelerini ortak güvenlik mekanizmaları kurmaya yönelttiğini söyleyen Muhammed, “Üçlü savunma anlaşması bölgede yeni bir güç dengesi oluşturabilir” dedi. Muhammed, “Önümüzdeki dönemde mevcut ittifakları ortadan kaldırmadan bölgedeki başka ülkeler de bu yapıya dahil olabilir” diye konuştu.

GÜVENLİK ANLAYIŞI DEĞİŞTİ

İsrail’in geçen eylülde Doha’ya düzenlediği saldırının Körfez’deki güvenlik anlayışını değiştirdiğini belirten Muhammed, mevcut dış güvenlik garantilerinin yetersiz kaldığını anlattı. “Doha saldırısı, Riyad’ın Pakistan ile ikili savunma anlaşması imzalamasında etkili oldu” diyen Muhammed, derinleşen krizin Türkiye gibi stratejik bir gücün yapıya dahil edilmesi arayışını hızlandırdığını ifade etti.

DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Pakistan’da yaşayan Türk mühendis ve iş insanı Cemil Şenocak ise üç ülkenin birbirini tamamlayan güçlerine dikkat çekti. “Türkiye’de teknik ve tecrübe, Pakistan’da yetişmiş insan gücü, Körfez ülkelerinde ise ekonomik imkân var” diyen Şenocak, bu birlikteliğin Orta Doğu ve Güney Asya’da dengeleri değiştirebileceğini söyledi. Şenocak anlaşmanın imzalandığı yer olarak Mekke’nin seçilmesinin ise İsrail’e güçlü bir mesaj olduğunu vurguladı: “Bu, İsrail’e gözdağı. Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinin artması, dengeleri değiştirecek.”

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