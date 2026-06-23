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ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER 2026: Net 28 bin 75 TL olan asgari ücret temmuzda artacak mı, yeni tutar ne olacak?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER 2026: Net 28 bin 75 TL olan asgari ücret temmuzda artacak mı, yeni tutar ne olacak?

22:2723/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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Yılın ilk yarısının sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışanın gözü, temmuz ayında asgari ücret için atılabilecek olası adımlara çevrildi. Ekonomi yönetiminden gelen mesajlar ve mevcut ücretin alım gücü tartışmaları, “Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi?” sorusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Ara zam iddiaları gündemdeki yerini korurken, yeni ücret düzenlemesine ilişkin resmî karar ve son gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yılın ilk yarısının sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışanın gündeminde asgari ücrete ara zam ihtimali bulunuyor. Temmuz 2026 için henüz kamuoyuna açıklanmış resmî bir zam kararı veya çalışma bulunmazken net asgari ücret 28.075,50 TL olarak uygulanmaya devam ediyor.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?


Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan, ücret dengeleri üzerinden farklı sektörleri ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücrete ara zam tartışmaları, 2026 yılının ilk yarısının sonuna yaklaşılmasıyla yeniden gündeme geldi.


Çalışanlar, yılın ilk aylarındaki enflasyon ve alım gücündeki değişimlerin ardından Temmuz 2026’da asgari ücretin yeniden artırılıp artırılmayacağını takip ediyor. Ancak mevcut bilgilere göre temmuz ayında ek artış yapılmasına ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmî bir karar bulunmuyor.

Temmuz 2026 için resmî çalışma var mı?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin gündeminde Temmuz 2026’da asgari ücrete ek zam yapılmasına yönelik açıklanmış resmî bir çalışma yer almıyor.


Bu nedenle yeni bir karar alınmadığı sürece mevcut asgari ücret tutarının uygulanmaya devam etmesi bekleniyor. Ara zam yapılabilmesi için yeni bir karar alınması ve ücretin yeniden belirlenmesine yönelik resmî sürecin başlatılması gerekiyor.


Mevcut durum özetle şöyle:


  • Temmuz 2026 için açıklanmış bir ara zam kararı bulunmuyor.
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu için duyurulmuş yeni bir toplantı takvimi yok.
  • Net asgari ücret 28.075,50 TL olarak uygulanıyor.
  • Brüt asgari ücret 33.030 TL seviyesinde bulunuyor.
  • Yeni bir karar alınmaması hâlinde mevcut tutar geçerliliğini sürdürecek.

2026 asgari ücret ne kadar?


Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararı doğrultusunda asgari ücret, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 27 artırıldı.


Bu düzenlemenin ardından 2026 yılı için:


Net asgari ücret: 28.075,50 TL

Brüt asgari ücret: 33.030 TL

Artış oranı: Yüzde 27


olarak belirlendi.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?


Temmuz ayında ara zam yapılacağına ilişkin resmî bir karar açıklanmadığı için yeni asgari ücret tutarı veya uygulanacak zam oranı da henüz belli değil.


İnternette farklı artış oranları üzerinden yapılan hesaplamalar yalnızca olası senaryoları gösteriyor ve resmî nitelik taşımıyor. Asgari ücretin artırılması hâlinde uygulanacak oran ve yeni net ücret, yetkili kurumların yürüteceği süreç sonunda kesinleşecek.


Mevcut bilgiler doğrultusunda net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030 TL olarak uygulanmaya devam ediyor. Temmuz dönemine ilişkin yeni bir karar alınması hâlinde düzenlemenin ayrıntılarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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