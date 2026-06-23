ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER 2026: Net 28 bin 75 TL olan asgari ücret temmuzda artacak mı, yeni tutar ne olacak?

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?





Temmuz ayında ara zam yapılacağına ilişkin resmî bir karar açıklanmadığı için yeni asgari ücret tutarı veya uygulanacak zam oranı da henüz belli değil.





İnternette farklı artış oranları üzerinden yapılan hesaplamalar yalnızca olası senaryoları gösteriyor ve resmî nitelik taşımıyor. Asgari ücretin artırılması hâlinde uygulanacak oran ve yeni net ücret, yetkili kurumların yürüteceği süreç sonunda kesinleşecek.





Mevcut bilgiler doğrultusunda net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030 TL olarak uygulanmaya devam ediyor. Temmuz dönemine ilişkin yeni bir karar alınması hâlinde düzenlemenin ayrıntılarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.