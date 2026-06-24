ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak?

GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK

NATO zirvesi dolayısıyla başkentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak.

Bu kapsamda, kentte 1-15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek.

Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak.

Yurt dışında eylemlere karıştığı ve güvenlik birimlerince takip edildiği bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Bu kapsamda, haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişine izin verilmeyecek.

Hazırlıklar, geçen yılki NATO Zirvesi'ne yaklaşık 6 bin kişinin katılması dikkate alınarak en az bu büyüklükte bir katılım senaryosuna göre yürütülüyor.