Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Polis Meslek Eğitim Merkezi sonuç sorgulama ekranı: 33. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

Polis Meslek Eğitim Merkezi sonuç sorgulama ekranı: 33. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

09:3024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Türk Polis Teşkilatı’nın birer neferi olmak için fiziki yeterlilik parkurlarını ve zorlu mülakat aşamalarını başarıyla tamamlayan binlerce polis adayının aylardır heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları, İçişleri Bakanlığı tarafından resmen açıklandı. Peki, 33. Dönem POMEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir, sorgulanır? İşte, POMEM sınav sonucu sorgulama-görüntüleme ekranı ve ayrıntılı bilgiler.

Polislik mesleğine gönül veren gençlerin büyük bir umutla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yaptığı resmi açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. İşte POMEM 33. dönem sınav sonuçları.

İşte Polis Akademisi Başkanlığı Polis Akademisi POMEM 33. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Müdürlükleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, polislik mesleğine gönül veren gençlerin heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını belirtti.

33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencinin polis teşkilatına kazandırılacağını aktaran Çiftçi, adayların sonuçlarına, "https://pa.edu.tr/duyuru/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari" adresinden ulaşabileceğini kaydetti.

33. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Bakan Çiftçi, paylaşımında, "Sonuçların, teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.

#Polis Meslek Eğitim Merkezi
#POMEM sonuçları
#POMEM giriş sınavı sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e-Okul ne zaman kapanıyor 2026? E-Okul not girişleri bitti mi, ayın kaçına kadar devam edecek? İşte E-Okul giriş ekranı 2026 (öğrenci VBS)