Polis Meslek Eğitim Merkezi sonuç sorgulama ekranı: 33. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Türk Polis Teşkilatı’nın birer neferi olmak için fiziki yeterlilik parkurlarını ve zorlu mülakat aşamalarını başarıyla tamamlayan binlerce polis adayının aylardır heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları, İçişleri Bakanlığı tarafından resmen açıklandı. Peki, 33. Dönem POMEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir, sorgulanır? İşte, POMEM sınav sonucu sorgulama-görüntüleme ekranı ve ayrıntılı bilgiler.

1 /4 Polislik mesleğine gönül veren gençlerin büyük bir umutla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yaptığı resmi açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. İşte POMEM 33. dönem sınav sonuçları. İşte Polis Akademisi Başkanlığı Polis Akademisi POMEM 33. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı.

2 /4 İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Müdürlükleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, polislik mesleğine gönül veren gençlerin heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını belirtti.

3 /4 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları sorgulama ekranı Lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencinin polis teşkilatına kazandırılacağını aktaran Çiftçi, adayların sonuçlarına, "https://pa.edu.tr/duyuru/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari" adresinden ulaşabileceğini kaydetti. 33. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN