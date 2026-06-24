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Ölümcül Ebola virüsü Fransa'ya sıçradı: İlk vaka doğrulandı

Ölümcül Ebola virüsü Fransa'ya sıçradı: İlk vaka doğrulandı

14:3924/06/2026, Çarşamba
AA
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DSÖ'nün acil durum ilan ettiği Ebola salgını Fransa'ya sıçradı
DSÖ'nün acil durum ilan ettiği Ebola salgını Fransa'ya sıçradı

Fransa, topraklarında görülen ilk Ebola vakası ile sarsıldı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) ülkeye dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği duyuruldu. Fransız topraklarında bu dönemde bir ilk olma özelliği taşıyan bu gelişme üzerine, Başbakan Sebastien Lecornu'nun süreci anbean takip ettiği ve gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Hastanın izole edildiği bildirilirken temaslı takibinin de başlatıldığı açıklandı.

İlk vaka açıklandı

Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez Ebola virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada, Başbakan Sebastien Lecornu'nun durumu yakından takip ettiği aktarıldı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, basın mensuplarının konuya ilişkin sorusuna, sağlık yetkililerinin ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapacağı yanıtını verdi.

Sözcü Bregeon, Ebola salgını durumunun kontrol altında olduğunu vurguladı.

Ebola salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.


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