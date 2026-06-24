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DSÖ: KDC'deki Ebola salgınında 267 kişi hayatını kaybetti

DSÖ: KDC'deki Ebola salgınında 267 kişi hayatını kaybetti

09:3324/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
DHA
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Foto: DHA
Foto: DHA

Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdirahman Mahamud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında vaka sayısının 1048 olduğunu ve bunlardan 267'sinin ölümle sonuçlandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdirahman Mahamud, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında Ebola salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

KDC'deki Ebola salgınının yayılmaya devam ettiğini söyleyen Mahamud, “KDC Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla 1048 doğrulanmış vaka bildirdi, bunlardan 267'si ölümle sonuçlandı. Bu, KDC'de bir Ebola hastalığı salgınının ilk ayındaki en yüksek doğrulanmış vaka sayısıdır” ifadelerini kullandı.

Mahamud, 19 sağlık merkezindeki yatak sayısının son iki haftada 500'ün üzerine çıktığını kaydederek, yerel sağlık çalışanlarının gözetimlerini artırdığını belirtti.

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