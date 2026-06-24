DSÖ: KDC'deki Ebola salgınında 267 kişi hayatını kaybetti

KDC'deki Ebola salgınının yayılmaya devam ettiğini söyleyen Mahamud, “KDC Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla 1048 doğrulanmış vaka bildirdi, bunlardan 267'si ölümle sonuçlandı. Bu, KDC'de bir Ebola hastalığı salgınının ilk ayındaki en yüksek doğrulanmış vaka sayısıdır” ifadelerini kullandı.