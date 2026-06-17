Uzmanlar 'tarihin en kötüsü olabilir' diyerek dünyayı bekleyen yeni felaketi işaret etti: Aşısı ve tedavisi yok

Güney Afrika'dan maddi destek ve liderlere çağrı





Krizin bölgesel bir tehdide dönüşme ihtimali, kıta liderlerini de harekete geçirdi. Toplantıda söz alan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesinin bu amansız hastalıkla mücadele için daha önce 5 milyon dolar olarak belirlediği taahhüdünü 13,5 milyon dolara yükselttiğini duyurdu. Salgının erken aşamada bastırılmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Ramaphosa, diğer devlet liderlerine de taahhütlerini sürdürme veya artırma çağrısında bulundu.