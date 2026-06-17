Uzmanlar 'tarihin en kötüsü olabilir' diyerek dünyayı bekleyen yeni felaketi işaret etti: Aşısı ve tedavisi yok

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde baş gösteren Ebola salgınının kontrolden çıkarak tarihin en ölümcül ve felaket boyutundaki seviyesine ulaşabileceği konusunda acil bir uyarı yayınladı. Salgının yayılım hızı ve takip edilemeyen temaslı vakalar, küresel sağlık otoritelerini ciddi şekilde alarma geçirmiş durumda.
"Daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacağız"
Burundi'nin ev sahipliğinde, Afrika devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi acil durum toplantısında konuşan Afrika CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, sahadaki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Kaseya, hastalık taşıyan kişilerle temas kurduğu bilinen on binlerce kişinin henüz takip edilemediğini vurgulayarak en büyük risklerden birine dikkat çekti.
Genel Direktör Kaseya, toplantıda yaptığı kritik uyarıda, "Salgını çok yakın zamanda durduramazsak, Batı Afrika ve doğu KDC'de yaşadıklarımızdan daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacağız" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, 2014 ile 2016 yılları arasında Gine, Liberya ve Sierra Leone'yi derinden sarsarak 11 binden fazla can kaybına yol açan yıkıcı salgın ile 2018'de yine Kongo'da yaşanan felaket yeniden gündeme taşındı.
Güney Afrika'dan maddi destek ve liderlere çağrı
Krizin bölgesel bir tehdide dönüşme ihtimali, kıta liderlerini de harekete geçirdi. Toplantıda söz alan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesinin bu amansız hastalıkla mücadele için daha önce 5 milyon dolar olarak belirlediği taahhüdünü 13,5 milyon dolara yükselttiğini duyurdu. Salgının erken aşamada bastırılmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Ramaphosa, diğer devlet liderlerine de taahhütlerini sürdürme veya artırma çağrısında bulundu.
Tedavisi ve aşısı bulunmayan varyant: Bundibugyo
Salgının merkez üssü konumundaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Ituri eyaletinde tablo giderek ağırlaşıyor. Bölgede tespit edilen 246 şüpheli vaka ve kaydedilen 65 ölümün ardından, otoriteler 15 Mayıs tarihinde ülkede resmi olarak salgın ilan etmişti. Bu gelişmenin hemen ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 17 Mayıs'ta devreye girerek, yeniden ortaya çıkan hastalık nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etti.
Afrika'dan korkutan ebola uyarısı: Tarihin en kötü salgını olabilir
Sağlık uzmanlarını en çok endişelendiren detay ise, mevcut salgının nadir görülen "Bundibugyo" adlı Ebola varyantından kaynaklanması. Yetkililer, bu spesifik virüs türü için halihazırda onaylanmış herhangi bir tedavi yöntemi veya aşının bulunmadığını, bu durumun da salgınla mücadeleyi tarihte görülmemiş bir zorluğa sürüklediğini belirtiyor.