EMEKLİ TEMMUZ ZAMMINDA YÜZDE 18,20 İHTİMALİ: 20 bin TL maaş için yeni hesap ortaya çıktı

Emekli maaşı zammında beş aylık oran yüzde 16,61





2026 emekli maaşı zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumunun açıklayacağı haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Türkiye’deki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı artış, yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyona göre hesaplanacak.





TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları, 2026 yılının ocak-mayıs döneminde yüzde 16,61 arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları için beş aylık artış oranı yüzde 16,61 olarak hesaplandı.





Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birlikte hesaplanmasıyla belirlenecek. Beş aylık veriler üzerinden yapılan hesaplamada memur ve memur emeklilerinin temmuz artışı yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.





Mevcut tabloda öne çıkan oranlar şöyle:



