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Bakan Yumaklı açıkladı: Baraj doluluk oranları artık her gün yayımlanacak

Bakan Yumaklı açıkladı: Baraj doluluk oranları artık her gün yayımlanacak

18:5423/06/2026, Salı
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Baraj doluluk oranları artık DSİ tarafından günlük olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehirdeki barajların aktif doluluk verilerinin yeni sistem üzerinden takip edilebileceğini açıklarken, güncel verilerin DSİ’nin internet sitesinde yayımlanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehirdeki baraj doluluk oranlarını günlük olarak yayımlayacak. Su kaynaklarının anlık takip edilebileceği sistem, bugün itibarıyla kullanıma sunulacak.

Baraj doluluk oranları günlük yayımlanacak


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’deki su kaynaklarının mevcut durumunun anlık olarak takip edilmesini sağlayacak yeni sistemin bugün itibarıyla kullanıma sunulacağını açıkladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehirdeki baraj doluluk oranlarını her gün kamuoyuyla paylaşacak.


Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sistem sayesinde vatandaşların, üreticilerin ve ilgili tüm paydaşların su kaynaklarının güncel durumuna ulaşabileceğini belirtti.

Veriler DSİ’nin internet sitesinden takip edilecek


Yeni uygulama kapsamında paylaşılacak verilerin temel ayrıntıları şöyle:


Türkiye genelindeki barajların aktif doluluk oranları yayımlanacak.

4 büyük şehirdeki barajlara ilişkin veriler ayrıca paylaşılacak.

Doluluk oranları günlük olarak güncellenecek.

Verilere DSİ’nin yağış ve baraj doluluk sistemi üzerinden ulaşılabilecek.


Barajların aktif doluluk oranlarına ilişkin ayrıntılar, DSİ’nin yagisbarajdoluluk.dsi.gov.tr adresindeki sayfasında yayımlanacak.

'Su kaynaklarımızın mevcut durumu anlık takip edilebilecek'


Su kaynaklarının şeffaf ve etkin şekilde yönetilmesinin gelecek açısından önem taşıdığını ifade eden Yumaklı, vatandaşların ve üreticilerin mevcut su durumunu anlık olarak izleyebileceğini söyledi.


Yumaklı, veriye dayalı yönetim anlayışı doğrultusunda iklim değişikliğinin etkilerine karşı su kaynaklarının korunmasına devam edileceğini belirtti.


DSİ’nin günlük veri paylaşımıyla birlikte barajların aktif doluluk oranları, kamuoyunun düzenli olarak erişebileceği şekilde güncellenecek.

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