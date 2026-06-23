Bakan Yumaklı açıkladı: Baraj doluluk oranları artık her gün yayımlanacak

Baraj doluluk oranları günlük yayımlanacak





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’deki su kaynaklarının mevcut durumunun anlık olarak takip edilmesini sağlayacak yeni sistemin bugün itibarıyla kullanıma sunulacağını açıkladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehirdeki baraj doluluk oranlarını her gün kamuoyuyla paylaşacak.





Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sistem sayesinde vatandaşların, üreticilerin ve ilgili tüm paydaşların su kaynaklarının güncel durumuna ulaşabileceğini belirtti.