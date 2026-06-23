YKS SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: TYT, AYT, YDT üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS'nin tamamlanmasının ardından milyonlarca aday için sonuç heyecanı başladı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrilirken, adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilecekleri günü bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte üniversite tercih süreci başlayacak ve adaylar elde ettikleri puanlara göre geleceklerini şekillendirecek tercihlerini yapacak.
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilen 2026 YKS'nin ardından değerlendirme süreci başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döken öğrenciler, şimdi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM'nin sonuçları duyurmasının ardından tercih maratonu başlayacak ve adaylar başarı sıralamalarına göre 2 yıllık ve 4 yıllık programlar için tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, ERKEN AÇIKLANIR MI?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Söz konusu sınav sonuçlarının erken açıklanacağına yönelik ise bir açıklama bulunmuyor.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
YKS TYT,AYT ve YDT sonuçları erişime açıldığında, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecektir.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.