TEMMUZ AYI KİRA ZAM ORANI SON DURUM! Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ NEDİR?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi.

Yapılan hesaplamalara göre, Haziran ayı resmi enflasyonu TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere yakın gerçekleşirse, Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerindeki yasal artış tavanının yüzde 31,7 ile yüzde 32,1 bandında, merkezi tahmin olarak ise yaklaşık yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.