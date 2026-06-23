TEMMUZ AYI KİRA ZAM ORANI SON DURUM! Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Temmuz 2026 dönemi, kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi için kritik bir süreç olarak öne çıkıyor. Mevcut yasal düzenlemelere göre kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden belirleniyor. Enflasyon beklentileri ve ekonomik veriler doğrultusunda Temmuz ayında uygulanacak kira artış oranına ilişkin tahminler şekillenmeye başlarken, gözler TÜİK’in açıklayacağı yeni veriye çevrildi. Vatandaşlar ise “Temmuz kira artış oranı ne kadar olacak?” sorusuna yanıt arıyor.
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren Temmuz 2026 kira artış dönemi yaklaşırken, yeni oranlara ilişkin beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Yasal düzenlemeler kapsamında kira zamları, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Ekonomideki son gelişmeler ve enflasyon beklentileri, Temmuz ayında uygulanacak artış oranına dair öngörüleri şekillendirirken, kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar yeni zam oranını merakla bekliyor.
TEMMUZ AYI 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayındaki kira artış hesaplamasına esas olacak enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.
TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ NEDİR?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi.
Yapılan hesaplamalara göre, Haziran ayı resmi enflasyonu TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere yakın gerçekleşirse, Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerindeki yasal artış tavanının yüzde 31,7 ile yüzde 32,1 bandında, merkezi tahmin olarak ise yaklaşık yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Temmuz ayı tahmini zam oranı: %31,90
Zam bedeli: 9.570 TL
Zamlı yeni kira bedeli: 39.570 TL