Muhammet Çelik kimdir? Muhammet Çelik bulundu mu, ağabeyi Tural Ferecov'a kavuştu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Azerbaycan'dan katılan Tural Ferecov, yıllardır izini kaybettiği kardeşi Muhammet Çelik'i bulabilmek için ekran başındakilerden ve program ekibinden yardım istedi. Müge Anlı ve ekibinin başarılı araştırmaları sayesinde aranan kardeş Muhammet Çelik dakikalar içinde bulunsa da, ekran başındaki izleyicilerin beklediği o kavuşma gerçekleşemedi. Peki Müge Anlı Muhammet Çelik olayı nedir, ağabeyini neden istemedi?
Müge Anlı’nın programına Azerbaycan’dan katılan Tural Ferecov, uzun süredir haber alamadığı kardeşi Muhammet Çelik’i bulmak için yardım istedi. Yapılan araştırmalar sonucunda Çelik’in yeri dakikalar içinde tespit edildi ancak yaşanan gelişmelere rağmen iki kardeş kavuşamadı. İşte haberin detayları.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Azerbaycan'dan katılan ve taksi şoförlüğü yapan Tural Ferecov, en son 2 yaşındayken gördüğü kardeşi Muhammet Çelik'i aradığını söyledi.
Ferecov'un 28 yıldır aradığı kardeşi Muhammet Çelik kısa sürede bulundu. Ancak beklenen konuşma gerçekleşmedi. Canlı yayına bağlanan Muhammet Çelik, özel antrenörlük yaptığını ve sosyal medyada tanındığını ağabeyinin de bu yüzden kendisiyle iletişime geçmek istediğini iddia etti.
Çelik, "Türkiye'de bir şeyden dolayı popüler oldum, o da bunu duydu. Prim için programa çıktı" ifadelerini kullandı. Amerikalı bir kadınla evlendiğini belirten Çelik, "Herkes yakın zamanda öğrendi, bu olayla popüler oldum" dedi.
Ailesinden duyduklarını aktaran Çelik, ağabeyini babasına ait altınları alıp kaçmakla suçladı. Bu iddiaları reddeden Tural Ferecov ise yıllardır kardeşine ulaşmaya çalıştığını ve annesinin mezarını bile birlikte gidemediklerini söyledi.
Çelik'e tepki gösteren Müge Anlı ise "Şöhret dediğiniz şey öyle günlük haberlerle ünlü olmuyor. Ünlülük dediğiniz şey mesela Kadir İnanır ünlüdür, Türkan Şoray ünlüdür. Ünlülük, kendi işinde yıllar boyunca aynı saygınlığı korumaktır. Senin ünlülük dediğin bu mu?" dedi.
Anlı, ardından "Yani Amerikalı bir kadınla evlendin diye ünlü mü oldun? Bu olay yüzünden abin seni neden arasın? Senin şöhretinle onun ne ilgisi var?" ifadelerini kullandı. Muhammet Çelik, ardından sosyal medya hesabından da yazılı bir açıklama yaptı.
Ağabeyinin numarasını, sosyal medya hesabını bildiğini buna rağmen iletişim kurmadığını iddia eden Çelik, "Burada kısa bir süre dahilinde fenomen olduğumu belirttim. Yayında bunu dile getirilmemesini prim ve farklı algılanmasını istemediğimi belirttim ama söylemek zorunda kaldım. İnsanların sizi bilmesi ve tanımasına fenomenlik denir. Bu bir gerçek. İster kalıcı olsun ya da olmasın. Ben niyetini ve geçmiş hayatta ne yaptığını biliyorum. Yoksa kim kardeşini görmek istemez. Olaya tek açıyla bakmayın. Hakim olmadığınız bir konu üzerinde yorum yapmayın. Görüşleriniz için teşekkür ederim" fiadelerini kullandı.
Çelik'in tatil için ABD'den Bodrum'a gelen Natalia isimli kadın ile evlendiği ortaya çıktı.