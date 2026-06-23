Muhammet Çelik kimdir? Muhammet Çelik bulundu mu, ağabeyi Tural Ferecov'a kavuştu mu?

Çelik, "Türkiye'de bir şeyden dolayı popüler oldum, o da bunu duydu. Prim için programa çıktı" ifadelerini kullandı. Amerikalı bir kadınla evlendiğini belirten Çelik, "Herkes yakın zamanda öğrendi, bu olayla popüler oldum" dedi.

Ailesinden duyduklarını aktaran Çelik, ağabeyini babasına ait altınları alıp kaçmakla suçladı. Bu iddiaları reddeden Tural Ferecov ise yıllardır kardeşine ulaşmaya çalıştığını ve annesinin mezarını bile birlikte gidemediklerini söyledi.