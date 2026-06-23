Emekliye yeni maaş hesaplama sistemi: SGK girişi 1999 öncesi ve 2008 sonrası için formül oluştu

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren emekli maaşı hesaplama sistemi 2026 yılı itibarıyla yeniden gündemde. Türkiye’de emekli aylıkları, sigorta başlangıç tarihine göre üç farklı döneme ayrılarak hesaplanıyor. Özellikle 1999 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası dönemlerde uygulanan farklı katsayı ve bağlama oranları, aynı prim gününe sahip kişiler arasında bile ciddi maaş farklarına yol açabiliyor. Bu nedenle çalışanlar için hangi dönemde sigortalı olunduğu, emekli maaşının seviyesini belirleyen en kritik unsurlar arasında yer alıyor.
Emeklilik planı yapanlar için maaş hesaplama sistemi her geçen yıl daha fazla önem kazanıyor. 2026 itibarıyla yürürlükte olan modelde, sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve kazanç ortalaması birlikte değerlendirilerek aylık bağlama oranı belirleniyor. Özellikle 1999 öncesinde sigortalı olanların daha avantajlı olduğu sistemde, 2008 sonrası dönemde emekli olacaklar için daha düşük bağlama oranları dikkat çekiyor. Bu durum, çalışanların emeklilik stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.
Emekli maaşı sisteminde yeni dönem: 2026 itibarıyla hesaplama değişti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emekli maaşı hesaplama sisteminde 2026 yılıyla birlikte yeni bir süreç başladı. Güncellenen büyüme ve enflasyon verileri doğrultusunda e-Devlet’te yer alan tahmini maaşlar değişirken, sistemin sadeleştirilmesine yönelik reform çalışmaları da hız kazandı.
GÜNCELLEME KATSAYISI 1,3197 OLARAK BELİRLENDİ
2026 yılı başından itibaren emeklilik dilekçesi verenler için maaş hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısı yeniden hesaplandı. 2025 yılına ait yüzde 30,89’luk enflasyon ve yüzde 3,6’lık büyümenin yüzde 30’luk kısmı dikkate alınarak katsayı 1,3197 olarak sisteme yansıtıldı.
Nisan ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden sorgulama yapanlar, yeni katsayıya göre güncellenmiş emekli maaşı tahminlerini görmeye başladı.
ÜÇ FARKLI DÖNEME GÖRE HESAPLAMA SÜRÜYOR
Mevcut sistemde emekli maaşı hesaplamasında sigorta başlangıç tarihi belirleyici olmaya devam ediyor. Hesaplama üç ayrı döneme göre yapılıyor:
2000 öncesi dönemde gösterge sistemiyle daha yüksek aylık bağlama oranları uygulanıyor
2000-2008 arasında enflasyon ve büyümenin tamamı hesaplamaya dahil ediliyor
2008 sonrası dönemde ise enflasyonun tamamı, büyümenin yalnızca yüzde 30’u dikkate alınıyor
Bu farklılıklar, aynı prim gününe sahip kişiler arasında maaş farkı oluşmasına neden oluyor.
TEK FORMÜL İÇİN REFORM HAZIRLIĞI
Emekli maaşları arasındaki farkları azaltmak amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Masadaki başlıklar arasında sistemin sadeleştirilmesi öne çıkıyor.
Planlanan değişiklikler kapsamında üçlü hesaplama yapısının kaldırılarak tek bir formüle geçilmesi, çalışma süresinin maaş üzerindeki etkisinin artırılması ve kurumlar arası farkların azaltılması hedefleniyor.
Ayrıca Bağ-Kur sigortalıları için 9 bin gün olan prim şartının 7.200 güne düşürülmesi de gündemdeki düzenlemeler arasında yer alıyor.
2026’DA EMEKLİLİK İÇİN YENİ HESAP
2026 yılında geçerli olan 1,3197 katsayısı, emeklilik dilekçesi verecekler için yeni bir hesaplama zemini oluşturuyor. Bu katsayıya göre emekli aylıkları yüzde 31,97 oranında güncellenmiş değer üzerinden hesaplanıyor.
Temmuz ayında açıklanacak enflasyon farkı ise bu hesaplamaya eklenerek nihai maaş tutarı belirlenecek.
Yeni düzenleme çalışmalarının hayata geçirilmesiyle birlikte, emekli maaşlarında yıllara göre oluşan farkların azaltılması ve daha dengeli bir sistem kurulması hedefleniyor.