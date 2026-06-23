Emekliye yeni maaş hesaplama sistemi: SGK girişi 1999 öncesi ve 2008 sonrası için formül oluştu

Emeklilik planı yapanlar için maaş hesaplama sistemi her geçen yıl daha fazla önem kazanıyor. 2026 itibarıyla yürürlükte olan modelde, sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve kazanç ortalaması birlikte değerlendirilerek aylık bağlama oranı belirleniyor. Özellikle 1999 öncesinde sigortalı olanların daha avantajlı olduğu sistemde, 2008 sonrası dönemde emekli olacaklar için daha düşük bağlama oranları dikkat çekiyor. Bu durum, çalışanların emeklilik stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.