Darphane işçi alımı başvuru ekranı: İŞKUR Darphane işçi alımı şartları ve meslek dağılımı, başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul’un Beşiktaş ve Kartal ilçelerindeki iş yerlerinde görevlendirilmek üzere büro yönetimi elemanı, kaynak operatörü, makine bakım ve onarımcısı, matbaacı ve grafiker olmak üzere 14 farklı meslek grubunda toplam 124 işçi alımı yapacak. Darphane işçi alımı başvuruları, 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında yalnızca İŞKUR’un e-Şube sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Peki Darphane hangi mesleklerde alım yapacak, kura çekimi ne zaman?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 14 farklı meslek kolunda toplam 124 kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu. Peki darphane işçi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? İŞKUR darphane işçi alımı başvurusu şartları neler?
Darphane işçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek.
Çevrim içi başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. İŞKUR'a yapılan başvuru sonrasında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün "https://www.darphane.gov.tr" internet adresinden teslim edilmesi gereken evrak listesine ait duyuru yapılacak.
Darphane işçi alımı hangi ilde olacak?
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 14 meslek için 124 kamu işçisi alımı gerçekleştirilecek.
Müdürlüğün işçi kadrolarına yerleşen adaylar, 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak.
Darphane işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları nerede yayınlanacak?
Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru da bu adresten ilan edilecek. Adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. Noter kura çekimi, 27 Temmuz saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. Kura tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda kurumun internet adresinden duyurulacak.
Kurayla seçilen adaylar, tarihi ve saati daha sonra ilan edilecek zamanda sözlü sınava tabi tutulacak.