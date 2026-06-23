CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, kamuoyunun merakla beklediği kurultay takvimini duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bir araya gelerek partinin gelecek dönem yol haritasını masaya yatırdı.
Parti tabanının gözünü çevirdiği kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, teşkilatlarda büyük bir heyecanla beklenen olağan kurultay takvimine dair resmi duyuruyu gerçekleştirdi.
CHP kurultayı ne zaman, takvim belli oldu mu?
Müslim Sarı CHP'de olağan kurultay takviminin eylülde başlayacağını söylerken, Antalya ve Kayseri İl Başkanlarının da görevden alındığını duyurdu.
Sarı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: CHP'li belediye başkanlarının istifasını konuştuk. 19 kişi AK Parti saflarına gitti. Bunu doğru bulmuyoruz. Burada özeleştiri de yapılmalı.
Şantaj yapıldı geçti yaklaşımını eksik buluyoruz. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta imza getirdi. Biz değerlendirme yaptık. Elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi devam ediyor. Kongre sürecini başlatacağımız karar aldık. Eylül ayının ilk haftasından itibaren kongre sürecini başlatacağız.”