Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
CHP'de kurultay kararı alındı mı, takvim belli oldu mu? Müslim Sarı son dakika duyurdu

CHP'de kurultay kararı alındı mı, takvim belli oldu mu? Müslim Sarı son dakika duyurdu

16:4323/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
CHP'de olağan kurultay tarihi belli oldu
CHP'de olağan kurultay tarihi belli oldu

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, kamuoyunun merakla beklediği kurultay takvimini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bir araya gelerek partinin gelecek dönem yol haritasını masaya yatırdı.

Parti tabanının gözünü çevirdiği kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, teşkilatlarda büyük bir heyecanla beklenen olağan kurultay takvimine dair resmi duyuruyu gerçekleştirdi.

CHP kurultayı ne zaman, takvim belli oldu mu?

Müslim Sarı CHP'de olağan kurultay takviminin eylülde başlayacağını söylerken, Antalya ve Kayseri İl Başkanlarının da görevden alındığını duyurdu.

Sarı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: CHP'li belediye başkanlarının istifasını konuştuk. 19 kişi AK Parti saflarına gitti. Bunu doğru bulmuyoruz. Burada özeleştiri de yapılmalı.

Şantaj yapıldı geçti yaklaşımını eksik buluyoruz. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta imza getirdi. Biz değerlendirme yaptık. Elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi devam ediyor. Kongre sürecini başlatacağımız karar aldık. Eylül ayının ilk haftasından itibaren kongre sürecini başlatacağız.”


#CHP
#CHP kurultay tarihi
#Müslim Sarı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CHP'de kurultay kararı alındı mı, takvim belli oldu mu? Müslim Sarı son dakika duyurdu