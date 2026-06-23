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CHP'de 2 il başkanı görevden alındı

CHP'de 2 il başkanı görevden alındı

15:0523/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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CHP'de Antalya İl Başkanı ve Kayseri İl Başkanı görevden alındı.
CHP'de Antalya İl Başkanı ve Kayseri İl Başkanı görevden alındı.

CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına Hasan Şahin atandı.

Ayrıntılar geliyor...


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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