CHP'de 2 il başkanı görevden alındı

CHP'de Antalya İl Başkanı ve Kayseri İl Başkanı görevden alındı.
CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına Hasan Şahin atandı.
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