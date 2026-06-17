CHP'de yeni ihraç kararları: Ankara ve İzmir'in de olduğu 6 il başkanı görevden alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. MYK'nın ardında CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.

Sarı, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya’nın tedbirli olarak disipline sevk edilip görevden alındığını duyurdu.

Sarı'nın açıklamaları şöyle;

"Bildiğiniz üzere biz göreve geldiğimiz andan itibaren bir yandan arınma süreciyle ilgili, bir yandan da partinin kurumsal kimliğini zedeleyeceği iş, eylem ve davranışlarda bulunan arkadaşlarımızla ilgili partinin hiyerarşisini hatırlatan, partinin disiplin süreçlerini dikkate alan ve bunları öne çıkartan iş ve eylemleri gerçekleştireceğimizi, bunları not ettiğimizi ve günü geldiğinde bununla ilgili değerlendirmeler yapacağımızı söylemiştik.

6 isim hakkında disiplin süreci başlatıldı

Bu çerçevede bugünkü MYK toplantımızda örgütlerimizle ilgili bir takım değerlendirmeler yapıp bazı kararlar aldık. Bu kararları sizinle paylaşmak istiyorum.

3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız olmak üzere toplam 6 arkadaşımız hakkında, özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddialarda bulunmaları ve bugün içine düştüğümüz mutlak butlan krizinin bir parçası olmaları sebebiyle disiplin süreci başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.

Bugünkü MYK kararıyla mevcut il başkanlarımızdan Erzurum İl Başkanımız Serhat Can Eş'i disipline sevk ederek, yönetimiyle birlikte il yönetimini feshetme kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali isimli arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

Yine aynı şekilde, bu sürecin başlamasına kendi dilekçesiyle neden olan Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı da tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Bursa il yönetimiyle ilgili de yönetimle birlikte fesih kararı aldık. Yerine önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

Yine Bitlis İl Başkanımız Metin Güzelkaya da iddianamede ismi geçen arkadaşlarımızdan biridir. Kendisini yönetimiyle birlikte feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Ancak yerine henüz bir atama yapmadık. Bitlis il başkanlığımızla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor.

Eski il başkanları disipline sevk edildi

Bunun dışında, şu an il başkanı olmamakla birlikte iddianamede adı geçen ve kamuoyunda daha çok butlan davası olarak bilinen davaya konu olan 3 eski il başkanımızı da disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan biri önceki dönem Mardin İl Başkanımız Mehmet Kılıçarslan, bir diğeri önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de önceki dönem Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar'dır.

Bu 6 arkadaşımızı, 3'ü mevcut il başkanı ve 3'ü önceki dönem il başkanı olmak üzere, tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.

Yine bu butlan davasından biraz bağımsız olarak, az önce işaret ettiğim ilkemiz çerçevesinde, yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyici tutum ve davranışlardan dolayı görevden aldığımız ve yönetimlerini feshettiğimiz il başkanlarımız var. Bunlardan biri Gaziantep İl Başkanımız Vakkas Acar. Kendisinin yerine Hasan Nesanır arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş ve atamış bulunuyoruz.

Yine aynı şekilde Adana İl Başkanımız Anıl Tanburoğlu'nu yönetimiyle birlikte feshederek yerine Orhan Bayram arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz.

Yine aynı şekilde Malatya ili için de bir değerlendirme yapıldı. Malatya'da mevcut İl Başkanımız Barış Yıldız ve yönetimini feshederek yerine Hakan Satılmış isimli arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz.

Ankara ili için de bir değerlendirme yaptık. Ankara'da mevcut İl Başkan Vekilimiz Yüksel Işık'ın yönetimle birlikte feshi ve kendisinin görevden alınmasıyla beraber yerine Fahri Yıldırım'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

Yine aynı şekilde İzmir ili için de Çağatay Güç arkadaşımızı yönetimiyle birlikte görevden alarak, hukuki tabirle feshederek, yerine Utku Gümrükçü arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

Bunun dışında Kayseri ilimize ilişkin bir değerlendirme vardı. Kayseri'de üç ilçe başkanlığımız boştu. Buralarla ilgili değerlendirme yaparak atama yapıyoruz. Melikgazi ilçemiz için Ergün Can Bulat arkadaşımızı, Talas ilçemiz için Hasan Çetin arkadaşımızı ve Kocasinan ilçemiz için de Neşe Nasırlıoğlu Aslan arkadaşımızı değerlendirmiş bulunuyoruz.

CHP Kadın Kolları'nda görev değişimi

Bunun dışında Kadın Kolları Genel Başkanlığı ile ilgili de bir değerlendirme yaptık ve mevcut arkadaşımız Asu Kaya ve yönetimini feshederek yerine Ayten Gülsever arkadaşımızı Kadın Kolları Genel Başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

CHP'de olağan kurultay hazırlıkları başladı

Bunun dışında arkadaşlar, biliyorsunuz biz olağan kurultayla ilgili bir süreç başlatacağımızı hem Sayın Genel Başkan'ın yapmış olduğu açıklamayla, hem en son parti meclisinde almış olduğumuz kararla, hem de geçen hafta MYK'da yapmış olduğumuz değerlendirmeyle bir komisyon oluşturacağımızı ve bu komisyonun olağan kurultay takvimi başta olmak üzere önümüzdeki süreçte olağan kurultayla ilgili süreci işleteceğini ve bu konuda görevlendirileceğini söylemiştik. Bu konu bugün de MYK'mızın gündemine geldi ve 6 arkadaşımızdan oluşan bir komisyon kuruldu. Bu arkadaşlarımız ve MYK üyelerimiz Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir'dir. Bu arkadaşlarımız, MYK üyesi arkadaşlarımız olarak Olağan Kurultay Hazırlık Komisyonu'nda görev alacaklar.

Önümüzdeki süreçte en kısa sürede çalışmalarını tamamlayıp özellikle olağan kurultayla ilgili bir takvimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne koyacaklar."











