CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'e teslim edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38'inci Olağan Kurultay hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan ilan edilmesinin ardından partinin kurultaya gitmesini isteyen delegeler, topladıkları imzaları partinin genel merkezine teslim etti.

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'de. CNN Türk'te yer alan habere göre; CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delege imzası toplandı.