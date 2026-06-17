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CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'e teslim edildi

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'e teslim edildi

11:5517/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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CHP'li delegelerin olağanüstü kurultay için verdiği imzalar, CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmek üzere getirildi.
CHP'li delegelerin olağanüstü kurultay için verdiği imzalar, CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmek üzere getirildi.

Mutlak butlan kararıyla bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar partinin başına atanmasının ardından olağanüstü kurultay talep eden CHP'li delegeler, topladıkları imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslim etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38'inci Olağan Kurultay hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan ilan edilmesinin ardından partinin kurultaya gitmesini isteyen delegeler, topladıkları imzaları partinin genel merkezine teslim etti.

833 delege imzası CHP Genel Merkezi'nde

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'de. CNN Türk'te yer alan habere göre; CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delege imzası toplandı.


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