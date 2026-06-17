CHP'de kimler görevden alınacak? Kurultay imzaları teslim ediliyor, gözler ihraç gündemli kritik MYK'da

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün gözler, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzaların teslim sürecine ve ardından gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına çevrildi. Parti genel merkezinde gün boyunca yaşanacak hareketlilik, parti içi dengeler açısından büyük önem taşıyor.

Kurultay için toplanan imzalar Genel Merkezde

Saat 11.30 itibarıyla genel merkezde beklenen hareketlilik, Özgür Özel'i destekleyen 74 il başkanı ve Özel'e destek vermeyen il başkanlarının delegelerinden oluşan toplam 81 ismin Ankara'da bir araya gelmesiyle başlayacak. Kulislerde yer alan bilgilere göre, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzaların genel merkeze teslim edilmesinin ardından bu grubun kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapması öngörülüyor.

Kılıçdaroğlu cephesi kurultaya mesafeli yaklaşıyor

Parti içindeki olağanüstü kurultay tartışmalarına yönelik Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin tutumu netliğini koruyor. Yargıtay'daki sürecin henüz kesinleşmemiş olması ve tedbir kararının devam etmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu kanadı, mevcut aşamada kurultaya gitmeme konusunda kararlı bir duruş sergiliyor. Kurultay kararının ancak yargı sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirilebileceği belirtilirken, Özgür Özel tarafının ise kurultay yönünde adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlandığı ifade ediliyor.

MYK toplantısında yeni ihraçlar ve atamalar gündemde

Günün bir diğer belirleyici gelişmesi ise saat 14.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu olacak. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel'e yakın dokuz ismin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve üyeliklerinin askıya alınmasının ardından, bugünkü toplantıda da yeni ihraç dosyalarının masaya yatırılması bekleniyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre, aralarında Sinop ve Kars il başkanlarının da bulunduğu bazı isimlerin ihracı yönünde adımlar atılabilir. İhraç süreçlerinin yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlıklarına Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakın isimleri atayacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Grup başkanvekilliği düğümü çözülmeyi bekliyor

Parti disiplinine sevk edilen isimler arasında yer alan ve Meclis'teki makam odalarının isimlikleri sökülen grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın durumları da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi yeni grup başkanvekillerinin atama yoluyla belirlenebileceğini savunurken, Özgür Özel kanadı bu seçimin grup oylaması ile yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Olası bir atama kararına karşı otuz beş dilekçe ile güvensizlik oylaması talep edilebileceği ve kapalı grup toplantısında yetmiş oyla bu atamaların reddedilebileceği ihtimali, bugünkü MYK toplantısında bir grup başkanvekili ataması yapılmasının önüne geçiyor. Toplantının ağırlıklı olarak milletvekilleri ve il başkanlarına yönelik ihraç süreçlerine sahne olması bekleniyor.

MYK sonrası resmi açıklama bekleniyor

Yoğun ihraç ve kurultay gündemiyle gerçekleşecek MYK toplantısının tamamlanmasının ardından, alınan kararlara ilişkin kamuoyunun aydınlatılması bekleniyor. Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın kameralar karşısına geçerek MYK gündemine dair resmi değerlendirmelerde bulunacağı ifade ediliyor.







