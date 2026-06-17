Rüşvetten bile çalmış!

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun emniyet ifadesine ulaşıldı. Balcıoğlu’na, 450 bin dolarlık rüşvet iddiası kapsamında Naci Aydın, Fatih Yavuz ve kendisinin aynı gün ortak baz kayıtları soruldu. Balcıoğlu, Naci Aydın ile görüşmelerinin Silivrispor ve STK faaliyetleriyle ilgili olduğunu, 27 Aralık 2024 günü Fatih Yavuz ile Naci Aydın arasındaki baz birlikteliğinin sebebini bilmediğini iddia etti.