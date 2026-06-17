Rüşvetten bile çalmış!

Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ile ruhsat işlemleri için 380 bin dolar rüşvette anlaşan müteahhit Naci Aydın, parayı teslim ederken 2 bin dolarlık desteyi poşetten çıkardı. Yavuz, fark edince ise eksik 2 bin doları getirmek zorunda kaldı. Aydın’ın WhatsApp’ta bu durumu anlattığı arkadaşı Mehmet Duran, “Yapma ya. Akşam oldu saydı p… demek ki” karşılığını veriyor.
Silivri Belediyesi’ne yönelik rüşvet, irtikap ve usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden, CHP’li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10’u tutuklandı. Balcıoğlu, İçişleri Bakanlığınca da geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. İlçede Belediye Başkan Vekili seçimi ise 20 Haziran'da yapılacak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ilk ifadesinde belediyeye yüz binlerce dolar rüşvet verdiğini söyleyen müteahhit Naci Aydın'ın, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadesi alındı.
SEKRETERE 380 BİN DOLAR BIRAKTIM
Yapılan incelemelerde, Aydın’ın sözünü ettiği tarihte bankadan 380 bin dolar çektiği belirlendi. Aydın ilk ifadesinde, verdiği paradan 2 bin doları ayırdığını, paranın eksik olduğu anlaşılınca ayırdığı 2 bin doları da vermek zorunda kaldığını anlatmıştı. Aydın’ın cep telefonunda yapılan ön incelemede, söz konusu olaya ilişkin, rehberinde “Memt Mistat” diye kayıtlı, Silivri’deki arkadaşı Mehmet Duran’la yaptığı yazışmalara ulaşıldı. Aydın’ın arkadaşına, Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz’un paranın eksik olduğunu anladığını söylediği görüldü.
AKŞAM SAYDI P... DEMEK
Söz konusu görüşmenin içeriği dikkat çekti. İşte o yazışma:
Mehmet Duran (M.D.): Fark etmiş mi? Vay a....
Naci Aydın (N.A.): Desteden.
M.D.: Yapma ya. Akşam oldu saydı p... demek ki
N.A.: Vallahi hiç. saymamışken aradı, dedi abi destenin birisi 2000 eksik.
M.D.: Allah Allah.
N.A.: Tam desteyi alsam belki fark edemezlerdi.
M.D.: Deste alacaktın abi. Ne dedin ya.
N.A.: Dedim üç ayrı bankadan aldık, karıştırmış olabiliriz, pazartesi bakıp döneyim sana.
M.D.: İyi kıvırmışın.
N.A.: Aynen.
Silivrispor’u konuşmuşlar!
- Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun emniyet ifadesine ulaşıldı. Balcıoğlu’na, 450 bin dolarlık rüşvet iddiası kapsamında Naci Aydın, Fatih Yavuz ve kendisinin aynı gün ortak baz kayıtları soruldu. Balcıoğlu, Naci Aydın ile görüşmelerinin Silivrispor ve STK faaliyetleriyle ilgili olduğunu, 27 Aralık 2024 günü Fatih Yavuz ile Naci Aydın arasındaki baz birlikteliğinin sebebini bilmediğini iddia etti.
Villayı 10’a değil 30 milyona almış
- Eşi Hayriye Sena Balcıoğlu adına 2024’te Silivri'de aldığı mesken sorulan Balcıoğlu, villayı kendi birikimiyle aldığını savundu. Satıcı Nedim Dinçbay’ın ifadesi, villanın göründüğü gibi 10 milyon TL’ye değil, 30 milyon TL’ye alındığını ortaya koydu. Dinçbay, 10 milyon TL’yi banka yoluyla aldığını, kalan tutarı Balcıoğlu'nun dolar karşılığı elden teslim ettiğini söyledi.