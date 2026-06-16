Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'ı ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı.
#İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertas
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı