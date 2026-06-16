Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertas'ı kabul etti

15:5516/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'ı ağırladı.

#İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertas
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026! MEBBİS Proje okulları atama sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta açıklanır?