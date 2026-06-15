Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile İran-ABD anlaşmasını telefonda görüştü: Süreç sabote edilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile İran-ABD anlaşmasını telefonda görüştü: Süreç sabote edilmemeli

20:5915/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirerek, ABD ile İran arasındaki sorunların diplomatik yollarla çözülmesi ve sürecin sabote edilmemesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca Suriye’deki BM faaliyetleri, Kıbrıs’taki gelişmeler ile Gazze ve Lübnan’daki insani durum ele alınırken, Türkiye’nin barış ve istikrar çabalarını sürdüreceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede, Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Antonio Guterres
#BM
#İran
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muharrem ayı ne zaman başlayacak 2026? Muharrem ayının fazileti ve bu ayda, özellikle de 10 Muharrem’de oruç tutmanın hükmü nedir? Diyanet açıklaması