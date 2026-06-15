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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katkılarımızla ABD-İran mutabakatı sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katkılarımızla ABD-İran mutabakatı sağlandı

19:1915/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran mutabakıtyla savaş defterinin kapandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran mutabakıtyla savaş defterinin kapandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin de katkısıyla ABD-İran mutabakatının sağlandığını ifade eden Erdoğan, bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Türkiye'nin süreçte provokasyona gelmediğini, savaşa benzin dökenlerden değil barışın sesini yükseltenlerden olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu anlamsız savaş defterinin kapandığına inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı.

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Gündem / Politika
15 Haziran, Pazartesi


Üç saati aşan toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İran ile ABD arasında mutabakat sağlandı.

Bölge rahat bir nefes aldı.

Savaşa benzin dökenlerden değil barışın sesini yükseltenlerden olduk.

Türkiye olarak süreçte provokasyona gelmedik.

Eşzamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık.

Bu anlamsız savaş defterinin kapandığına inanıyoruz.

Bizim de katkılarımızla mutabakata varıldı.

Katliamcılar barıştan rahatsız oldu.

İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmak isteyenleri aziz milletimize havale ediyorum.

Omurga gerektiren yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin.

Bunun yerine gidin koltuk peşinde koşun salon kapmaca oynayın en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın.

Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz.

Gece gündüz demeden 86 milyona hizmet için koşturuyoruz.

Milletimizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Kabine Toplantısı
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