Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in 30'uncu kuruluş yıl dönümü programı kapsamında bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Aziz İstanbul'umuzda sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bakışlarımızın aynı ufukta kesiştiği bu güzel programın tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Güzel İstanbul'umuzun 39. ilçesindeki her bir vatandaşıma buradan sevgilerimi gönderiyorum. TÜRGEV'imizin 30. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz milletimiz ve sivil toplum camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bilgili, şuurlu ve özgüvenli bir gençlik için fedakarca çalışan tüm vakıf çalışanlarını tebrik ediyorum. 30. yıl önce atılan bu tohumun filizlenmesi ve büyük bir çınara dönmesine vesile olan kurucularımıza, çalışanlarımıza ve bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Vakfımızın emektarlarından ahirete irtihal etmiş olanlara Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Son olarak, birazdan TÜRGEV Yetişen Değerler Ödülleri’ni tevdi edeceğimiz kardeşlerimizi şimdiden kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.

Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor "İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir." Bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin, eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Biz bu ihsana mazhar olabilmek için evvela gayretimizi, emeğimizi, alın ve fikir terimizi ortaya koyarız. Akabinde ise mütevekkil bir ruhla Rabbimizden bizim için en güzeli, en hayırlısı neyse onu lütfetmesini niyaz ederiz.

"Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol; yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol" diyen merhum Mehmet Akif gibi sabrı, çalışmayı ve hikmeti ilk planda tutarız. "Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır" diyen Bayezid-i Bistami Hazretleri gibi yola çıkmanın, yolda olmanın, aramanın ve bulmanın kaygısını taşırız. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımız hamdolsun işte bu arayışın inşallah bulmayla neticelendiği kuruluşlardan biridir. Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır. Hani diyor ya şair: 'Bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuştuk biz cennete susayan...' İşte bu çatının altında da göklere sığmayan bir avuç inanmış yüreğin azmi, cehdi, gayreti, sabrı vardır.

47 bin 542 öğrenci yurtlardan yararlandı

1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize ve aziz milletimize hizmet ederken şahsımıza bir talep iletildi. Bu talep de İstanbul'da kız öğrencilerimiz için güvenli bir yurt yapılması isteniyordu. Bunun üzerine bizim de naçizane katkılarımızla İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı kuruldu. Bu vakfın imkanlarıyla biri Kadıköy'de, diğeri ise Fatih'te olmak üzere evlatlarımızın gönül huzuruyla konaklayacağı iki adet kız öğrenci yurdu hızlıca hayata geçirildi. 2012'de vakfın adı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değişti. Eğitim, burs ve iktisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV, çağa istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir. TÜRGEV yurtlarının kapısı bugüne kadar tam 47 bin 542 öğrencimize açılmıştır. TÜRGEV’imiz halihazırda 9 ilimizde 6 bin 500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlerimize yüksek standartlarda hizmet veriyor. ABD ve İngiltere'de yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler New York ve Londra'da TÜRGEV vakfı barınma hizmetlerinden yararlanıyor.

Vakfımızın kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitemiz sosyal bilimlerde uluslararası ölçekte araştırmacı ve akademisyen yetiştiriyor. Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan gençler, TÜRGEV'de aldıkları eğitimlerle aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ediyor. İşte en son Reyyan Çiftçi evladımız, Amerika'da düzenlenen ISEF 2025 yarışmasında geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü oldu. Diğer taraftan; 240 bini aşkın gencimizin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan Güzel İşler Fabrikası (GİF), klasik İslami ilimlerle beşeri ve sosyal bilimleri bir araya getiren Eğitime Destek Programı (EDEP), her yıl 500'ün üzerinde öğrenciye burs ve kariyer imkanı sunan Pusula Yetenek Yönetimi, hafızlık bursları, uluslararası öğrencilere yönelik yurt hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, psikolojik danışmanlık merkezleri... Burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice proje, destek ve programla TÜRGEV'imiz eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzlerce Filistinli evladımıza burs, barınma imkanı ve psikososyal destek veriliyor. Gazze'de eğitim alamayan gençler okulla buluşturuluyor. Suriyeli gençlere eğitim sağlanıyor. Bugün bir kez daha TÜRGEV ailesine yürekten teşekkür ediyorum.

Şurası bir hakikattir ki insanlık tarihinde hemen her çağda büyük değişimler, önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bunlar sonuçları itibariyle insanlığı yeni fırsatlarla tanıştırırken, diğer taraftan zorlu sınamalarla karşı karşıya bırakmıştır. Bizler şu anda tam olarak böyle bir dönemi yaşıyoruz. Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Eş zamanlı olarak yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor.

Özümüzü tescil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkasının öğrettiği kavramlarla tahlil etmeye çalışmayacağız. Kültür ve medeniyete en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Kendini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik tetiştireceğiz. Vakfımızın misyonunu çok kıymetli görüyorum.

"Gençlerimizi ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız"

Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor.

LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler, yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.

Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun içinde kendisini akışa bırakan değil, yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.

Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız.

CHP zihniyeti. Eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla bunun için kullandı.

Ahlaklı, nitelikli, özgüvenli bir neslin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV'e diş biledi. TÜRGEV'e saldıranların asıl derdi TEKNOFEST gençliğidir. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.

FETÖ TÜRGEV'e saldırdı

Kendinizi tanımanın yolu da size husumet besleyenlere bakmaktır. Bu insanlar kim olduğunuzu anlama noktasında bir ayna işlevi görüyor. TÜRGEV geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oluyor. Milli iradeye düşmanlık edenler, hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV'e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı.

Bakın çok açık söylüyorum: Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir; vakfın temsilcisi olduğu misyondur.

Bunların asıl rahatsızlığı TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsat eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır.







