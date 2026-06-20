Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında satır başlıkları;

Romanya heyetinin kıymetli üyelerine ülkemize hoş geldiniz demek istiyorum. Denizciliğimizin mühendisliğimizin ve Türkiye Romanya dostluğumuzun yeni nişanesine tanıklık etmek için bir arada bulunuyoruz.

Aynı aklın ürünü olan bu iki gemimizin donanmamıza hayırlı olmasını diliyorum.

'DÜNYA KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR'

Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Karşılaştığımız her kriz ulusal güvenliğin başkalarına verilemeyeceği kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Türkiye yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru bir şekilde okuyan ülkelerden biridir.

Savunma sektörümüze güvendik. Hayal bile edilemeyecek seviyelere ulaştık. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. 15'ten fazlası dost ülkelere ihraç edebilme üzere savaş gemileri yapıyoruz. Projelerimizin değeri 25 milyar Euro. Gemilerimizin en az yüzde 80 yerlilikle üretiyoruz.

Gemilerimiz muadillerinden daha üstün niteliklerde milli mühimmatlarımız ve silah sistemleri ile donatılıyor. Kendimizle yarışıyor kendi belirlediğimiz eşikleri açmaya çalışıyoruz.

İcra ettiğimiz tören stratejik ortaklığımızın denizlerde vücut bulmuş halidir.

'KENDİMİZLE YARIŞIYOR, KENDİ BELİRLEDİĞİMİZ EŞİKLERİ AŞMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Gemilerimiz muadillerinden daha üstün niteliklerde milli mühimmatlarımız ve silah sistemleri ile donatılıyor. Kendimizle yarışıyor kendi belirlediğimiz eşikleri açmaya çalışıyoruz.

İcra ettiğimiz tören stratejik ortaklığımızın denizlerde vücut bulmuş halidir. Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor.

Bugün teslim ettiğimiz gemilerimizde kullanılan savaş yönetim sistemi ve arama kurtarma sistemleri tamamen yerli ve milli şirketlerimize aittir.

Romanya ile imzaladığımız satış antlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ilk kez bir savaş gemisi ihraç etmiştir.

Kahraman deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak Koç Hisar'ı da bugün hizmete alıyoruz.

'KİMSEYLE ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ'