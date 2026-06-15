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İran Meclis Başkanı Kalibaf anlaşma üzerine açıklama yaptı: Nihai zafere doğru büyük bir adım attık

İran Meclis Başkanı Kalibaf anlaşma üzerine açıklama yaptı: Nihai zafere doğru büyük bir adım attık

20:4815/06/2026, Pazartesi
IHA
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile İran arasında mutabakat zaptı üzerinde anlaşma sağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, İran’ın “nihai zafere doğru büyük bir adım attığını” söyledi. Kalibaf, İran halkının direnişi ve silahlı kuvvetlerin gösterdiği mücadele sayesinde ülkenin ayakta kaldığını belirterek, İran’ın sonunda zafere ulaşacağını ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İran’ın üzerinde anlaşma sağladığı mutabakat zaptı sonrası yaptığı açıklamada, "İran, nihai zafere doğru büyük bir adım attı" dedi.

ABD ile görüşmelerde İran’ın başmüzakerecisi olan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İran’ın mutabakat zaptı üzerinde anlaşma sağlaması sonrası açıklamada bulundu. Kalibaf, "İran halkı, sevgili ve onurlu milletimiz. Sizin tarihi direnişiniz ve bu milleti hedef alarak ülkeyi yok etmek ve teslim almak isteyenlere karşı silahlı kuvvetlerimizin gösterdiği kahramanlık sayesinde İran, nihai zafere doğru büyük bir adım attı. İstediler ama başaramadılar. Ayaktayız ve sonunda Allah’ın izniyle İran’ımız zafer kazanacaktır" dedi.


#Muhammed Bakır Kalibaf
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