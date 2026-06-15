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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran-ABD mutabakatı cuma günü imzalanacak

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran-ABD mutabakatı cuma günü imzalanacak

17:2615/06/2026, Pazartesi
AA
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesi ile ABD arasındaki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen mutabakatın cuma günü imzalanacağını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, İçişleri Bakanlığında düzenlenen toplantıda, ülkesiyle ABD arasındaki mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, “Gerçekleştirilen koordinasyonla birlikte İran-ABD mutabakat zaptı cuma günü imzalanacak.” ifadelerini kullandı.

Savaş döneminde ülkesinde herhangi bir kargaşanın ve ayaklanmanın meydana gelmediğine vurgu yapan Pezeşkiyan, hükümetin savaş süreci boyunca iyi bir yönetim sergilediğini dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.




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