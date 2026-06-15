İran Dışişleri: Lübnan'da ateşkes mutabakatın ayrılmaz bir parçası

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "Lübnan'daki savaşı sona erdirmek, ABD ile yapılan mutabakatın ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nihai barış anlaşmasına vardıklarını duyurdu. İran da bunu doğruladı. İki tarafın bir mutabakat zaptı üzerinde anlaştığı ve ateşkese Lübnan'ın da dahil olduğu belirtildi. Bu gelişmeden sadece birkaç saat sonra İsrail yeniden Lübnan'ı bombalamaya başladı.
İsrailli yetkililer peş peşe ateşkesten memnun olmadıklarını ve İsrail'in hiçbir bölgeden çekilmeyeceğini açıkladı.