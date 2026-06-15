İran Dışişleri: Lübnan'da ateşkes mutabakatın ayrılmaz bir parçası

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nihai barış anlaşmasına vardıklarını duyurdu. İran da bunu doğruladı. İki tarafın bir mutabakat zaptı üzerinde anlaştığı ve ateşkese Lübnan'ın da dahil olduğu belirtildi. Bu gelişmeden sadece birkaç saat sonra İsrail yeniden Lübnan'ı bombalamaya başladı.