Büyükelçi Barrack'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD-İran barış mutabakatına ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamayı alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasiye ve bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik desteğini takdirle karşılıyoruz. Milletler diyaloğu, ortaklığı ve barış ile güvenliğe yönelik ortak bir taahhüdü seçtiğinde ilerleme mümkündür”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasiye ve bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik desteğini takdirle karşılıyoruz. Milletler diyaloğu, ortaklığı ve barış ile güvenliğe yönelik ortak bir taahhüdü seçtiğinde ilerleme mümkündür”

Büyükelçi Barrack'ın teşekkür ederek alıntıladığı söz konusu paylaşımında, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı bölgede barışın hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, memnuniyetini dile getirmişti. Türkiye'nin barış ve istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, ara buluculuk gayretleri için Pakistan'a; diplomatik destekleri için de Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etmişti.