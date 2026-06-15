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ABD-İran mutabakatı sonrası Bakan Fidan'a telefon: Türkiye'ye teşekkür etti

ABD-İran mutabakatı sonrası Bakan Fidan'a telefon: Türkiye'ye teşekkür etti

13:1815/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a İranlı mevkidaşı Arakçi'den teşekkür telefonu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a İranlı mevkidaşı Arakçi'den teşekkür telefonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçi, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı ülkemize teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duyduğumuz memnuniyeti ifade etmiş ve sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerin de olumlu bir neticeye ulaşmasını umduğumuzu aktardı.

Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

ABD ile İran anlaşmaya vardı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

Şerif açıklamasında,
"Yoğun görüşmelerin ardından, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki taraf da Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan etmiştir. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleşecek."
dedi.
Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür

Şerif, anlaşmaya katkılarından dolayı Türkiye'ye de teşekkür etti:

"Çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma konusundaki kararlılıklarından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz. Bu arabuluculuk çabasındaki ortaklarımız olan Katar Devleti'nin değerli liderliğine de bu anlaşmaya varılmasındaki desteklerinden ötürü en içten şükranlarımızı sunarız. Ayrıca, bu konudaki devasa katkılarından dolayı Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyoner liderliklerine özellikle teşekkür ederim."


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