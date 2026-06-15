ABD-İran mutabakatı sonrası Bakan Fidan'a telefon: Türkiye'ye teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçi, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı ülkemize teşekkür etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duyduğumuz memnuniyeti ifade etmiş ve sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerin de olumlu bir neticeye ulaşmasını umduğumuzu aktardı.
Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.
ABD ile İran anlaşmaya vardı
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.
Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür
Şerif, anlaşmaya katkılarından dolayı Türkiye'ye de teşekkür etti: