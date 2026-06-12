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Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı ve ABD'li müzakerecilerle İran anlaşmasını görüştü

Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı ve ABD'li müzakerecilerle İran anlaşmasını görüştü

20:2812/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
AA
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle 'İran anlaşmasını' görüştü. Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni ettiklerini, Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle, ABD-İran arasındaki müzakerelerle ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefonda görüştü.

Görüşmelerde, ABD ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni ettiklerini, Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.


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