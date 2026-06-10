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Dışişleri Bakanı Fidan, Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü

16:3010/06/2026, Çarşamba
AA
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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