Dışişleri Bakanı Fidan, Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Sofya'da yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü.