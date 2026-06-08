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Dışişleri Bakanlığı’ndan Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçimleri hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçimleri hakkında açıklama

17:278/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
AA
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Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan’da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Seçim sonrası dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış antlaşmasının imzalanmasını mümkün kılacak koşulların ortaya çıkmasını temenni ediyoruz. Bu amaçla Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir."

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı. Sivil Sözleşme Partisinin oyların yüzde 49,81'ini aldığı bildirilmişti.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.




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