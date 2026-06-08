Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Parlamento seçimlerini kazandık

Ermenistan'da parlamento seçimlerini, liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığını belirten Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Partimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Gece gündüz çalıştık ve bu tarihin bir zaferidir. Bu zafer Ermeni halkı içindir." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık

Ermenistan'daki parlamento seçiminde zaferini ilan eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladıklarını belirterek, " Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor. " ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçiminde zaferini ilan ettiği basın toplantısında AA muhabirinin, " Türk halkına ve Azerbaycan halkına mesajınız nedir? " sorusuna yanıt verdi.

"Bu mesaj, barışa ve bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır. Ve umuyorum ki bu, hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılaşacaktır." diyen Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti.

Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğine dikkat çekerek, Ermeni mallarının ihracatı ve ithalatı için "Ahılkelek-Kars demir yolunun" açılması kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması gerektiği ve Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesine en kısa sürede başlanması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, "Bu proje, bölgemizin konumunun aşılması anlamına geliyor. Bu çok büyük bir haber çünkü bölgemiz çıkmazdan ayrılarak bir yol ayrımına geliyor. Bu da hepimiz için çok iyi bir haber." dedi.

Oy sayımı sürüyor

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

Ermenistan’da gerçekleştirilen parlamento seçiminde sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlanırken oyların sayımı sürüyor.

Anketler, Başbakan Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisinin seçimi önde tamamlayacağını gösterirken, Paşinyan'ın tek başına hükümet kurma ve Azerbaycan’la barış anlaşması için olası anayasa değişikliğini yapacak meclis çoğunluğuna ulaşıp ulaşamayacağı konusu ise gündemdeki yerini koruyor.



















