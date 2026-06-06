Seçime saatler kala altı muhalif adaya gözaltı: Paşinyan Putin'e meydan okuyor

Ermenistan, yarın yapılacak parlamento seçimleri öncesinde yeni bir siyasi gerilimle karşı karşıya kaldı. Ülkede faaliyet gösteren muhalif "Güçlü Ermenistan" ittifakına mensup altı milletvekili adayının güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması, seçim atmosferini daha da alevlendirdi. Yetkililer operasyonların gerekçesine ilişkin sınırlı bilgi paylaşırken, muhalefet kanadı sürecin siyasi amaç taşıdığını öne sürdü.

Gözaltına alınan adayların, Rusya’da iş dünyasında önemli bir konuma sahip olan Samvel Karapetyan’ın öncülük ettiği Güçlü Ermenistan hareketinin üyeleri olduğu biliniyor. Seçim sürecinde yalnızca bu altı isim değil, çeşitli muhalif gruplara mensup çok sayıda siyasetçi ve destekçi hakkında da işlem yapıldığı ifade ediliyor.

İkili ilişkiler arasında çatlak meydana geldi

Yaklaşık 2,4 milyon seçmenin sandık başına gitmesinin beklendiği seçimler, Ermenistan’ın gelecekteki dış politika yönelimini belirleyecek önemli dönüm noktalarından da biri. Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki iktidar, Avrupa ve ABD ile ilişkilerin geliştirilmesini savunurken, muhalefetin önemli bir bölümü Rusya ile daha yakın iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle seçim yarışı yalnızca partiler arasında değil, farklı dış politika vizyonları arasında da yaşanıyor.





Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkiler, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından uzun yıllar stratejik ortaklık temelinde şekillendi. Moskova, ülkenin güvenlik mimarisinde ve ekonomik yapısında önemli bir rol üstlenirken, Erivan da Rusya’nın Güney Kafkasya’daki en yakın müttefiklerinden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmeler bu ilişkilerde ciddi çatlakların oluşmasına yol açtı.





Özellikle Azerbaycan’ın Türkiye desteğiyle Karabağ'ı geri almasında Rusya’nın Ermenistan’ın beklentilerini karşılamadığı yönündeki değerlendirmeler, Paşinyan yönetiminin dış politika yaklaşımını değiştirmesinde etkili oldu. Erivan yönetimi bu dönemin ardından Avrupa Birliği ve ABD ile daha yoğun temas kurmaya başladı. Rusya öncülüğündeki bazı güvenlik mekanizmalarından uzaklaşan Paşinyan hükümeti, ülkenin dış ilişkilerinde daha dengeli bir çizgi izlemeye başladı.

Yarınki seçimler yalnızca yeni parlamentoyu şekillendirmeyecek

Moskova ise Ermenistan’ın Batı ile yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı zaman zaman açık şekilde ortaya koyuyor. İki ülke arasındaki ilişkiler tamamen kopmuş olmasa da son birkaç yılda yaşanan gelişmeler, taraflar arasındaki güven krizinin derinleştiğini gösteriyor. Bu nedenle yarın gerçekleştirilecek seçimler, yalnızca yeni parlamentonun şekillenmesini değil, aynı zamanda Ermenistan’ın Rusya ile Batı arasında nasıl bir denge kuracağını da ortaya koyacak.





Seçimlere saatler kala muhalif adaylara yönelik gözaltı kararları ise sonuç ne olursa olsun siyasi tartışmaların uzun süre devam edeceğine işaret ediyor. Uzmanlar, seçimlerin Güney Kafkasya’daki siyasi dengeler ve bölgedeki nüfuz mücadelesi açısından da yakından takip edildiğine dikkat çekiyor.







