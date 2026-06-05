Zelenski'nin Putin'e gönderdiği açık mektupta 'Türkiye' detayı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği açık mektupta savaşı sonlandırmak için doğrudan liderler düzeyinde bir görüşme teklif etti. Müzakereler boyunca tam ateşkes ilan etmeye hazır olduklarını belirten Zelenski, zirve için Türkiye, İsviçre veya Arap dünyası ülkelerinin ev sahipliği yapabileceğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben kaleme aldığı açık mektubu, sosyal medya hesabından paylaştı.
"Biz Ukraynalılar sürekli bir savaş istemiyoruz"
Zelenski, Rusya'nın Donbas bölgesini ele geçirmek için çatışmaları sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"(Donetsk bölgesini) Bu yıl da ele geçiremeyeceksiniz. Ama biz Ukraynalılar sürekli bir savaş istemiyoruz. Savaşsız bir hayatın çok daha iyi olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. Eminim ki Rusların büyük çoğunluğu buna olumlu yanıt vermeye hazırdır ve bunu siz de biliyorsunuz."
Putin'e görüşme teklif etti
Görüşme çağrısında 'Türkiye' detayı
İki liderin bir araya gelmesi için Türkiye'nin veya benzer görüşmelere daha önce ev sahipliği yapmış ülkelerin uygun olacağını belirten Zelenskiy, "Savaş ve barış konularını çözmek için geleneksel olarak liderleri ağırlayan ülkeler var. İsviçre, Türkiye, Arap dünyası ülkeleri. Bunlardan birçok ülke toplantıya ev sahipliği yapabilir ve yapmak istiyor. Kilit meselelere karar verenler liderlerdir, bu her zaman böyle olmuştur ve her zaman böyle olacak. Toplantı için net bir tarih belirlemeyi öneriyorum." ifadelerini kullandı.
"Geleceğin nasıl olacağının belirlenmesi gerekiyor"
Zelenski, Rusya'nın savaşı bitirmek istememesi durumunda Ukrayna olarak kendilerini savunmaya devam edeceklerini vurguladı.