Herkes susuyor: Ukrayna'nın Kırım'a İHA saldırılarının ardı arkası kesilmiyor

Ukrayna güçlerinin Kırım Yarımadası’nın merkezi Simferopol şehrinde düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken; bir İHA’nın banliyö trenine isabet etmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bunun yanı sıra son zamanlarda özellikle bölgedeki lojistiğin hedef alındığı, yakıt taşıyan araçlara, yük taşımacılığına devamlı olarak saldırılar düzenlendiği bildirildi. Kırım’ın en büyük kenti olan Sivastopol’daki benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları meydana geldi. Bölgede yaygın olarak kullanılan Ai-95 benzinin satışına kısıtlama getirildiği açıklandı.
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesindeki bir koleje yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Lantratova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun yasa dışı ilhak edilen Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki bir koleje yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da olayla ilgili yaptığı açıklamada, bunun "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak, "Herkes susuyor" dedi.
Aİ-95 benzinde kupon uygulaması
Moskova destekli Kırım Valisi Sergey Aksyonov, yaptığı açıklamada bölgede yaygın olarak kullanılan Ai-95 benzinin satışına kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Rusya Karadeniz Filosu'nun geleneksel üssü olarak bilinen ve Kırım’ın en büyük kenti olan Sivastopol’daki benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları meydana geldi.
217 İHA çeşitli bölgeler üzerinde yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 217 İHA'nın Moskova ve Leningrad dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.
Rusya: Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki koleje düzenlediği İHA saldırısı korkunç bir suç
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Ukrayna ordusunun yasa dışı ilhak edilen Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki bir koleje yönelik İHA saldırısını değerlendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da olayla ilgili yaptığı açıklamada, bunun "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak "Herkes susuyor" ifadesini kullanmıştı.