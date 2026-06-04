Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Herkes susuyor: Ukrayna'nın Kırım'a İHA saldırılarının ardı arkası kesilmiyor

Herkes susuyor: Ukrayna'nın Kırım'a İHA saldırılarının ardı arkası kesilmiyor

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
13:524/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bölgede yolcu trenine ve otobüse dron saldırıları düzenlendi.
Bölgede yolcu trenine ve otobüse dron saldırıları düzenlendi.

Ukrayna güçlerinin Kırım Yarımadası’nın merkezi Simferopol şehrinde düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken; bir İHA’nın banliyö trenine isabet etmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bunun yanı sıra son zamanlarda özellikle bölgedeki lojistiğin hedef alındığı, yakıt taşıyan araçlara, yük taşımacılığına devamlı olarak saldırılar düzenlendiği bildirildi. Kırım’ın en büyük kenti olan Sivastopol’daki benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları meydana geldi. Bölgede yaygın olarak kullanılan Ai-95 benzinin satışına kısıtlama getirildiği açıklandı.


YouTube
Dünya / Avrupa
04 Haziran, Perşembe

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesindeki bir koleje yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lantratova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun yasa dışı ilhak edilen Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki bir koleje yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

İHA'ların eğitim binası ve öğrenci yurduna isabet ettiğini kaydeden Lantratova, "Saldırı esnasında yurtta 14 ila 18 yaş arasında
86 çocuk
bulunuyordu. İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve
enkaz altında kalanların
olduğunu aktaran Lantratova, uluslararası topluma bu saldırıya tepki gösterme çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da olayla ilgili yaptığı açıklamada, bunun "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak, "Herkes susuyor" dedi.

Aİ-95 benzinde kupon uygulaması

Moskova destekli Kırım Valisi Sergey Aksyonov, yaptığı açıklamada bölgede yaygın olarak kullanılan Ai-95 benzinin satışına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Aksyonov, yakıt alımlarında kupon sistemi uygulanacağını belirterek,
akaryakıt dağıtımının kontrollü
şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Rusya Karadeniz Filosu'nun geleneksel üssü olarak bilinen ve Kırım’ın en büyük kenti olan Sivastopol’daki benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Bölge sakinlerinden Oksana Sençenko, yaşanan durumu Reuters'a değerlendirerek, "
İki gündür depomu dolduramıyorum
" dedi.

217 İHA çeşitli bölgeler üzerinde yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 217 İHA'nın Moskova ve Leningrad dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünden bu yana Moskova'ya doğru uçan
9 İHA'nın etkisiz hale getirildi
ğini duyurdu.

Rusya: Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki koleje düzenlediği İHA saldırısı korkunç bir suç

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Ukrayna ordusunun yasa dışı ilhak edilen Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki bir koleje yönelik İHA saldırısını değerlendirdi.

Saldırının çocukların bulunduğu yere düzenlendiğine işaret eden Peskov, "
Bu, korkunç bir suç.
Kiev yönetimi tekrar suç işledi. Bundan sorumlu olanlar cezalandırılmalı. Genel olarak, Kiev yönetimi cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da olayla ilgili yaptığı açıklamada, bunun "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak "Herkes susuyor" ifadesini kullanmıştı.

#Kırım
#Ukrayna
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var? 4 Haziran Perşembe maç programı