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Zelenski ve Starmer'dan kritik görüşme: 'Müzakerelere hazırlanıyoruz'

Zelenski ve Starmer'dan kritik görüşme: 'Müzakerelere hazırlanıyoruz'

22:593/06/2026, Çarşamba
AA
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer telefonda görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede savaşın sona erdirilmesi için yürütülmesi gereken müzakereleri ve savunma silahları gibi kritik konular ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Starmer ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Zelenski, görüşmede, savaşın sona erdirilmesi için yürütülmesi gereken müzakereleri ve savunma silahları gibi konuları ele aldıklarını aktardı.

"Müzakerelere ve toplantılara hazırlanıyoruz."

Avrupa'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerde yer alması gerektiğini vurgulayan Zelenski,
"Müzakerelere ve toplantılara hazırlanıyoruz."
ifadesini kullandı.
Müzakerelerde Avrupa'nın sesine ihtiyaç duyulduğunu savunan Zelenski,
"Bunu nasıl başaracağımız konusunda koordine olduk."
ifadesine yer verdi.



#İngiltere Başbakanı Keir Starmer
#Telefon Görüşmesi
#Volodimir Zelenski
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