A101 4 Haziran 2026 "Aldın Aldın" aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı. 2026 Haziran ayının ilk hafta kataloğunda uygun fiyatlı birçok ürün yer alıyor. A101 Aldın Aldın! afişinde gıda ürünleri, beyaz eşya çeşitleri, elektronik ürünler, mutfak ürünleri, piknik ve plaj ürünleri gibi birçok çeşit yer alıyor. Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte, 4 Haziran 2026 kampanyalarına dair detaylar…
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
KAĞIT HAVLU - 189 TL
TUVALET KAĞIDI - 279 TL
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
KEK - 50 TL
GOFRET - 49 TL
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ÇOCUK SCOOTER - 999 TL
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
KATLANABİLİR MASA - 7.699 TL
MUSLUKLU PİKNİK TERMOSU - 469 TL
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
MASA TENİSİ RAKETİ - 169 TL
KATLANABİLİR DİKEY TIRMANMA EGZERSİZ ALETİ - 2.499 TL
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
SAKLAMA KABI SETİ - 249 TL
TENCERE SETİ - 999 TL
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
PLAJ ŞEMSİYESİ - 799 TL
PLAJ ŞEMSİYESİ - 1.199 TL
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET - 29.990 TL
BENZİNLİ MOTOSİKLET - 39.990 TL
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
DİKİŞ MAKİNESİ - 8.999 TL
ÇAY MAKİNESİ - 1.599 TL
MİNİ BLENDER SETİ - 1.899 TL
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ÇAMAŞIR MAKİNESİ - 18.499 TL
BULAŞIK MAKİNESİ - 13.999 TL
BUZDOLABI - 14.999 TL
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
SU GEÇİRMEZ TELEFON KILIFI - 199 TL
TELEVİZYON ÇEŞİTLERİ
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
5 KATLI TUVALET KAĞIDI - 279 TL
3 KATLI KAĞIT HAVLU - 189 TL
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
DONDURULMUŞ PİLİÇ BONFİLE - 219 TL
DONDURULMUŞ PİZZA - 185 TL
4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
SOS SETİ 4'LÜ - 349 TL
BARDAK MAKARNA ÇEŞİTLERİ - 17,50 TL