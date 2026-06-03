A101 4 Haziran 2026 "Aldın Aldın" aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı. 2026 Haziran ayının ilk hafta kataloğunda uygun fiyatlı birçok ürün yer alıyor. A101 Aldın Aldın! afişinde gıda ürünleri, beyaz eşya çeşitleri, elektronik ürünler, mutfak ürünleri, piknik ve plaj ürünleri gibi birçok çeşit yer alıyor. Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte, 4 Haziran 2026 kampanyalarına dair detaylar…

1 /14 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU KAĞIT HAVLU - 189 TL TUVALET KAĞIDI - 279 TL

2 /14 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU KEK - 50 TL GOFRET - 49 TL

3 /14 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÇOCUK SCOOTER - 999 TL

4 /14 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU KATLANABİLİR MASA - 7.699 TL MUSLUKLU PİKNİK TERMOSU - 469 TL

5 /14 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU MASA TENİSİ RAKETİ - 169 TL KATLANABİLİR DİKEY TIRMANMA EGZERSİZ ALETİ - 2.499 TL

6 /14 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU SAKLAMA KABI SETİ - 249 TL TENCERE SETİ - 999 TL

7 /14 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU PLAJ ŞEMSİYESİ - 799 TL PLAJ ŞEMSİYESİ - 1.199 TL

8 /14 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET - 29.990 TL BENZİNLİ MOTOSİKLET - 39.990 TL

9 /14 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU DİKİŞ MAKİNESİ - 8.999 TL ÇAY MAKİNESİ - 1.599 TL MİNİ BLENDER SETİ - 1.899 TL

10 /14 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÇAMAŞIR MAKİNESİ - 18.499 TL BULAŞIK MAKİNESİ - 13.999 TL BUZDOLABI - 14.999 TL

11 /14 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU SU GEÇİRMEZ TELEFON KILIFI - 199 TL TELEVİZYON ÇEŞİTLERİ

12 /14 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 KATLI TUVALET KAĞIDI - 279 TL 3 KATLI KAĞIT HAVLU - 189 TL

13 /14 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU DONDURULMUŞ PİLİÇ BONFİLE - 219 TL DONDURULMUŞ PİZZA - 185 TL