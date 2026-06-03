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A101 4 Haziran 2026 "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak?

A101 4 Haziran 2026 "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak?

13:023/06/2026, среда
G: 3/06/2026, среда
Yeni Şafak
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A101 4 Haziran 2026 "Aldın Aldın" aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı. 2026 Haziran ayının ilk hafta kataloğunda uygun fiyatlı birçok ürün yer alıyor. A101 Aldın Aldın! afişinde gıda ürünleri, beyaz eşya çeşitleri, elektronik ürünler, mutfak ürünleri, piknik ve plaj ürünleri gibi birçok çeşit yer alıyor. Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte, 4 Haziran 2026 kampanyalarına dair detaylar…

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

KAĞIT HAVLU - 189 TL

TUVALET KAĞIDI - 279 TL

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

KEK - 50 TL

GOFRET - 49 TL

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ÇOCUK SCOOTER - 999 TL

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

KATLANABİLİR MASA - 7.699 TL

MUSLUKLU PİKNİK TERMOSU - 469 TL

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

MASA TENİSİ RAKETİ - 169 TL

KATLANABİLİR DİKEY TIRMANMA EGZERSİZ ALETİ - 2.499 TL

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

SAKLAMA KABI SETİ - 249 TL

TENCERE SETİ - 999 TL

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

PLAJ ŞEMSİYESİ - 799 TL

PLAJ ŞEMSİYESİ - 1.199 TL

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET - 29.990 TL

BENZİNLİ MOTOSİKLET - 39.990 TL

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

DİKİŞ MAKİNESİ - 8.999 TL

ÇAY MAKİNESİ - 1.599 TL

MİNİ BLENDER SETİ - 1.899 TL

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ÇAMAŞIR MAKİNESİ - 18.499 TL

BULAŞIK MAKİNESİ - 13.999 TL

BUZDOLABI - 14.999 TL

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

SU GEÇİRMEZ TELEFON KILIFI - 199 TL

TELEVİZYON ÇEŞİTLERİ

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

5 KATLI TUVALET KAĞIDI - 279 TL

3 KATLI KAĞIT HAVLU - 189 TL

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

DONDURULMUŞ PİLİÇ BONFİLE - 219 TL

DONDURULMUŞ PİZZA - 185 TL

4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

SOS SETİ 4'LÜ - 349 TL

BARDAK MAKARNA ÇEŞİTLERİ - 17,50 TL

#A101
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A101 4 Haziran 2026 "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak?