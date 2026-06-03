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Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

19:413/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde yerini alacak.
Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde yerini alacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesine katılacağını söyledi. Rubio, "Türkiye'deki zirve ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "bizzat katılacağını" belirtti.

"NATO tarihinin en önemli toplantısı"

Rubio, zirvenin ittifak tarihindeki “en önemli toplantı” olacağını belirterek,
“Burada açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı konular var”
dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde konuşan Rubio,
“Amerika Birleşik Devletleri hâlâ NATO ittifakının bir parçasıdır ve biz orada olacağız”
ifadelerini kullandı.

"İttifak önemli değişikliklere ihtiyaç duyuyor"

Washington’un NATO üyeliğini sürdürdüğünü vurgulayan Rubio, ancak ittifakın “önemli değişikliklere” ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bu değişikliklerin, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek zirvede ele alınacağını söyledi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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