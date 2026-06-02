ABD’nin bölge planında yeni adım: Tom Barrack’a Irak görevi

09:262/06/2026, Salı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak atanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, sanal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan yeni görevine ilişkin açıklamada bulundu. Barrack paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki liderlerle kurduğu doğrudan ilişkilerin etkili olduğunu belirterek, “Onun cesur liderliği altında Özel Temsilci ünvanını kabul etmekten onur duyuyorum. Hiçbir selefinin Orta Doğu'da başaramadığını başaran Donald Trump'a hizmet etmekten onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ‘bölgedeki Amerikan dış politikasının paradigmasını büyük ölçüde değiştirdiğini’ ileri sürdü. ABD merkezli güç dengesi anlayışının, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve kendi aralarındaki iş birliğini artırması halinde en iyi şekilde işleyeceğini kaydeden Barrack, “Bu ABD'nin çıkarlarını, bölgesel istikrarı ve temel stratejik hedeflerini koruyan bir çerçeve içinde gerçekleşmeli” dedi.



