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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran nükleer programını müzakere etmeyi kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran nükleer programını müzakere etmeyi kabul etti

20:482/06/2026, Salı
AA
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Rubio, anlaşmanın yakın zamanda mümkün olabileceğini söyledi.
Rubio, anlaşmanın yakın zamanda mümkün olabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’la yürütülen görüşmelerde Tahran’ın nükleer programının bazı bölümlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Rubio, sürecin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına katkı sağlayabileceğini belirtirken, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun geleceğinin de masada olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la süren görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini belirterek, müzakerelerin Tahran'ın nükleer programıyla ilgili konuları da içereceğini bildirdi.

Rubio, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesine bakanlığının 2027 bütçesiyle ilgili yaptığı bilgilendirme konuşmasında, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi ve görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceği umudunu paylaştı.

"İran müzakereye girmek zorunda"

Bakan Rubio, İran'ın ABD ile "hala dağlarında gömülü olan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti konusunda" detaylı bir müzakereye girmek zorunda olduğunu belirtti.

Bu konuların ayrıntılarının İran'la gelecek görüşmelerde ele alınmasının gerekli olduğuna değinen Rubio, "Ülkelerindeki zenginleştirme faaliyetlerine ciddi ve uzun vadeli sınırlamalar getirilmesi veya bunların iptal edilmesi konusunda anlaşmaya varmak zorundalar." dedi.

Rubio, "Örneğin, 'Zenginleştirilmiş uranyumu imha edeceğiz.' diye taahhütte bulunmaları gerekiyor. Şimdi soru şu: Bunu hangi mekanizmalarla yapacağız? Bu müzakere edilebilir." ifadelerini kullandı.

İran'la anlaşmanın yakında olabileceğini söyledi

Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la ne zaman bir anlaşmaya varılacağı yönündeki soruyu cevaplarken kesin bir tarih vermese de bunun yakın sürede gerçekleşebileceğini kaydetti.

İran'dan yanıt almanın "6 güne kadar sürebileceğini" bildiren Rubio, Tahran'la dolaylı müzakerelerin zorluklarına değindi ancak yine de savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın "mümkün olduğunu" ileri sürdü.

ABD'nin sırf Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla İran'a yönelik yaptırımları hafifletmesi veya varlıklarını serbest bırakması olasılığı sorulan Rubio, "Hayır, bu konu görüşülmedi. Bu teklif edilmedi." cevabını verdi.

Öte yandan Virginia Senatörü Tim Kaine, İran'a yönelik saldırıların başlatılmasının üzerinden "92 gün geçmesine rağmen" Trump yönetiminin hala Kongre'ye "savaşı haklı çıkaracak bir görüş" sunmadığı konusunda eleştiride bulundu.



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