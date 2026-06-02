İran basını: ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağı hala inceleniyor

10:142/06/2026, Salı
Foto: Arşiv.
İran basını, ABD ile olası anlaşma taslağının Tahran’da incelenmeye devam ettiğini ve henüz arabulucu Pakistan’a resmi yanıt verilmediğini bildirdi.

İran'ın Mehr Haber Ajansının ABD ile müzakere süreciyle ilgili bilgi sahibi kaynağına dayandırdığı habere göre, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağı hala Tahran'da inceleniyor ve henüz görüşmelerin aracısı Pakistan'a yanıt gönderilmedi.

ABD'nin önceki dönemlerdeki müzakere süreçlerinde sözlerini yerine getirmemesinin İran'ın çok daha ihtiyatlı hareket etmesine yol açtığına işaret edilen haberde, İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak muhtemel anlaşmada somut faydalar elde etmeye odaklandığı belirtildi.



