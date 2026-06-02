İran Hürmüz'de ABD’ye ait ticari gemiyi vurdu

Hürmüz Boğazı’nda vurulan gemi bölgede gerilimi artırdı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye ait Panama bayraklı MSC Sariska V konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu duyurdu. Saldırı sonrası gemide oluşan hasar ve mürettebatın durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Olaydan önce Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları da Irak açıklarında bir geminin vurulduğunu bildirmişti.

Hürmüz Boğazı’nda gerilim yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait Panama bayraklı MSC Sariska V konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu açıkladı. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Daha önce Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Irak’ın güneyinde bir liman kenti olan Umm Qasr’ın yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu bildirmişti.



