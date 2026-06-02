Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Devrim Muhafızları kritik boğaz için uyarıda bulundu: Hürmüz'e benzer hale gelebilir

Devrim Muhafızları kritik boğaz için uyarıda bulundu: Hürmüz'e benzer hale gelebilir

00:002/06/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, canavar devlet İsrail’in ABD desteğiyle Lübnan ve Gazze’de sürdürdüğü saldırıların bölgedeki gerilimi artıracağını savundu. Kaani, bu durumun yeni cephelerin açılmasına yol açabileceğini belirterek, Babülmendep Boğazı’ndaki geçişlerin de Hürmüz Boğazı’na benzer şekilde etkilenebileceğini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İsrail’in ABD desteği ile Lübnan ve Gazze’de sergilediği "haydutluğun" sonucu olarak Babülmendep Boğazı’ndaki geçişlerin de tıpkı Hürmüz Boğazı’ndakine benzer hale geleceğini söyledi.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Kaani, İsrail'in Lübnan ile Gazze’deki saldırıları konusunda uyarıda bulundu.

Kaani, "İsrail’in ABD desteği ile Lübnan ve Gazze’de sergilediği haydutluğun, yeni cephelerin aktif hale getirilmesi ile direniş ekseninin hem Lübnan hem de Gazze’ye olan desteğini artırmaya neden olacağını ve buna bağlı olarak Babülmendep Boğazı’ndaki geçişlerin de tıpkı Hürmüz Boğazı’ndakine benzer hale geleceğini" belirtti. ​​​​​​​

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermesinin ardından, arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi de İsrail’in Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İsrail’in kuzeyini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.​​​​​​​


#İran
#ABD
#İsrail
#İsmail Kaani
#Hürmüz Boğazı
#Babülmendep Boğazı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile Bakanlığı 680 personel alımı sonuçlarını duyurdu