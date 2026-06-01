Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'dan İsraillilere tahliye uyarısı: Devrim Muhafızları hedef alacaklarını duyurdu

İran'dan İsraillilere tahliye uyarısı: Devrim Muhafızları hedef alacaklarını duyurdu

19:351/06/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İsrail’in Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İran’ın da İsrail’in kuzeyi ile askeri bölgeleri hedef alacağını açıkladı. Abdullahi, olası saldırılar nedeniyle İsrail’in kuzeyinde yaşayanlara bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İsrail’in Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İran’ın da İsrail’in kuzeyini hedef alacağını duyurdu.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Abdullahi, İsrail’in kuzeyinde yaşayanlar için tahliye uyarısı yaptı.

Abdullahi, İsrail’in, Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İran’ın da İsrail’in kuzeyini ile askeri bölgeleri hedef alacağını ve bölge sakinlerine zarar görmemeleri için İsrail’in kuzeyini terk etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti. ​​​​​​​

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermişti.


#İran
#İsrail
#Ali Abdullahi
#saldırı
#tahliye
#uyarı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS sınav tarihi için yeni gelişme: Akademi Giriş Sınavı (AGS 2026) ertelenecek mi? Kritik süreç başladı